Ветераны СВО провели урок начальной военной подготовки в посёлке Дубовая Роща

17 ноября 2025, 16:51

Видео: Раменский медиацентр

На территории бывшего санатория в посёлке Дубовая Роща провели очередной урок начальной военной подготовки. Его организовали ветераны СВО Раменского муниципального округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.





Желающих принять участие в уроке, несмотря на непогоду, собралось много. Среди них были как новички, и те, кто уже не первый раз присоединяется к мероприятию. Горячий чай в термосах добавил комфорта в прохладную погоду.

«Мы видим повышенный интерес к урокам НВП, слышим слова благодарности. Приятно, что нас поддерживают глава Раменского округа Эдуард Малышев, педагоги и родители. Мероприятие дало участникам интересный и полезный опыт, новые знания. Будем и дальше проводить наши занятия», – пообещал руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.