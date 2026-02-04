В Реутове обновят две котельные, теплосети и канализационную насосную станцию
В Реутове активно модернизируют коммунальную инфраструктуру, чтобы жители стабильно получали качественные услуги. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы наукограда Алексей Ковязин на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Сейчас город обеспечивают теплом девять котельных, действует 39 центральных тепловых пунктов. Почти все оборудованы датчиками, данные которых в режиме реального времени поступают в единую диспетчерскую.
По госпрограмме за два года отремонтировали более трёх километров теплосетей, в планах на 2026-й – ещё 2,2 км. В текущем году также заменят оборудование двух источников теплоснабжения: котельную №1 должны модернизировать в третьем квартале, а котельную №5 – в четвёртом.
Идут и работы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. В прошлом году реконструировали насосную станцию на ВЗУ №9, которая обслуживает 52 000 жителей. В этом году намечено обновить канализационную насосную станцию №10 и 1,3 км сетей.
