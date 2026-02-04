В Реутове ликвидировали дефицит мест в школах и детсадах

04 февраля 2026, 16:46

оригинал А. Воробьёв и А Ковязин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове нет дефицита мест в школах и в детсадах. Об этом доложил временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Ковязин на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





Как подчеркнул глава региона, крайне важно находиться в постоянном контакте с жителями и оперативно реагировать на их обращения.



«В Реутове одна из самых высоких плотностей населения в нашей стране, поэтому я очень прошу вас регулярно общаться с жителями, чтобы чувствовать их настроение. Очень надеюсь, что вы будете находиться в этой активной коммуникации. Знаю, что вы практикуете выездные администрации» – отметил Воробьёв.

«С жителями нахожусь в постоянной коммуникации. В этом году уже провёл первую выездную администрацию, где мы обсуждали вопросы социальной сферы. У нас нет дефицита мест ни в школах, ни в детсадах. Все вопросы, связанные с устройством туда детей, решаем на месте», – сказал врип главы Реутова.