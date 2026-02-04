В Реутове ликвидировали дефицит мест в школах и детсадах
В Реутове нет дефицита мест в школах и в детсадах. Об этом доложил временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Ковязин на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Как подчеркнул глава региона, крайне важно находиться в постоянном контакте с жителями и оперативно реагировать на их обращения.
«В Реутове одна из самых высоких плотностей населения в нашей стране, поэтому я очень прошу вас регулярно общаться с жителями, чтобы чувствовать их настроение. Очень надеюсь, что вы будете находиться в этой активной коммуникации. Знаю, что вы практикуете выездные администрации» – отметил Воробьёв.По словам Ковязина, среди тем, которые активнее всего обсуждают жители, – вопросы, касающиеся образовательных и медицинских учреждений.
В Реутове за последние пять лет построили новую школу и два детсада. Ещё два садика отремонтировали. Сейчас возводится учебный корпус средней школы №4 на 750 мест, а в следующем году стартует ремонт школы №3.
Всего в округе учатся более 11 500 тысяч школьников, а садики посещают свыше 5700 малышей.
«С жителями нахожусь в постоянной коммуникации. В этом году уже провёл первую выездную администрацию, где мы обсуждали вопросы социальной сферы. У нас нет дефицита мест ни в школах, ни в детсадах. Все вопросы, связанные с устройством туда детей, решаем на месте», – сказал врип главы Реутова.Что касается здравоохранения, то за последние три года по просьбам жителей открыли новый корпус городской поликлиники №1 с дневным стационаром и поликлинику на 750 посещений в смену на Юбилейном проспекте.
В старом здании городской поликлинике №1 на улице Гагарина отремонтировали фасад. На юге города обновили детское поликлиническое отделение городской поликлиники №2, фасад хирургического и терапевтического корпусов. Кроме того, открыто отделение реабилитации на 15 коек с новейшим оборудованием.
Алексей Ковязин перечислил в числе других важных тем состояние подъездов, наличие парковок, вопросы ЖКХ.