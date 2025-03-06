В Реутове тысяча женщин получила букеты от главы округа в преддверии 8 Марта

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, состоялось в Реутове, в нём приняли участие около тысячи женщин разных профессий. С предстоящим праздником участниц собрания поздравил глава округа Реутов Филипп Науменко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Этот праздник традиционно отмечается в России с теплотой, красотой и заботой. Он символизирует неоценимый вклад женщин в развитие страны», — сказал Филипп Науменко.В ходе мероприятия состоялось вручение наград. Например, юбилейная медаль к 80-летию Победы была вручена жительнице блокадного Ленинграда, ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Константиновне Шелего. Наградами были отмечены также женщины, несущие службу в российской армии и помогающие бойцам в тылу.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Для собравшихся также выступили музыканты Дивизии имени Дзержинского и группа Per4men. Кроме того, все участницы встречи получили от главы округа букеты тюльпанов.
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