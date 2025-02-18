Реутовские врачи спасли мужчину в состоянии клинической смерти из-за инфаркта

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Врачи регионального сосудистого центра Реутовской больницы спасли жизнь пациента с острым инфарктом миокарда. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 62-летний мужчина в коме. Незадолго до этого он почувствовал боль в грудной клетке и одышку. Родственники вызвали скорую помощь, но во время перевозки у больного наступила клиническая смерть. Медики скорой вовремя выполнили реанимацию. Диагностика выявила у мужчины острый инфаркт миокарда.
В региональном Минздраве напомнили симптомы инфаркта. Это боли за грудиной, одышка, слабость, потливость, головокружение, тяжесть и боли в области желудка. При возникновении таких ощущений нужно немедленно вызывать скорую помощь по телефону 112.
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«Была выполнена коронароангиография со стентированием сосудов сердца. Это малотравматичная операция на сосудах с атеросклеротическими изменениями. Благодаря операции восстановилась проходимости коронарных артерий. Пациенту стало лучше. Вскоре мужчина пришёл в сознание и был переведён с системы ИВЛ на самостоятельное дыхание», – пояснила заведующая отделением анестезиологии-реанимации Юлия Ляпина.Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
В региональном Минздраве напомнили симптомы инфаркта. Это боли за грудиной, одышка, слабость, потливость, головокружение, тяжесть и боли в области желудка. При возникновении таких ощущений нужно немедленно вызывать скорую помощь по телефону 112.
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Лора Луганская