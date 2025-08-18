В России запустили конкурс для муниципальных депутатов

18 августа 2025, 10:13

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Конкурс «Народный депутат» запустила партия «Единая Россия», он направлен на выявление лучших практик работы муниципальных депутатов с избирателями. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.





Выдвинуть своего депутата на конкурс могут жители тех муниципалитетов, в которых в этом году не проходят выборы. Заявки на участие принимаются в онлайн-режиме — через сайт «Избиратель-депутат». Приём открыт до 31 августа.





«Муниципальные депутаты изо дня в день решают насущные проблемы людей непосредственно на земле. У многих есть опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем поделиться этим опытом», — сказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.