В руководстве Ступина обсудили оздоровительную кампанию и организацию летних кафе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Участники общегородского совещания под руководством главы городского округа Ступино Сергея Мужальских обсудили организацию оздоровительной кампании, летних кафе и реализацию проекта «Умный ФОК». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Летом планируется охватить разными видами деятельности около 10 тыс. детей и подростков. В муниципалитете будут работать лагеря дневного пребывания в учреждениях образования, молодёжи, спорта и культуры; 99 бригад временного трудоустройства; оздоровительные лагеря «Бауманец» и «Детская здравница им. Гагарина». Также будет организована экспедиционная, туристическая и краеведческая деятельность в рамках программы «Умные каникулы».
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат путёвки в региональный оздоровительный лагерь и «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот». Более 250 детей участников спецоперации отдохнут в лагерях бесплатно.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В муниципалитете будет открыто более 15 сезонных кафе. Планируется размещение семи сезонных заведений общепита на муниципальных земельных участках
«Системой с использованием искусственного интеллекта оборудованы большая ледовая арена и ФОК «Ока». В этом году планируем оснастить ею малую ледовую арену, СК «Прогресс-Смена», спортивный корпус с бассейном и ФОК «Сокол», – поделился планами глава округа.
В завершение совещания участники обсудили оперативную обстановку.
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Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат путёвки в региональный оздоровительный лагерь и «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот». Более 250 детей участников спецоперации отдохнут в лагерях бесплатно.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В муниципалитете будет открыто более 15 сезонных кафе. Планируется размещение семи сезонных заведений общепита на муниципальных земельных участках
«Собственники уже приступили к монтажу летних веранд. При наступлении хорошей погоды они будут готовы принимать гостей», – сказал Мужальских.В регионе реализуется проект «Умный ФОК». Его цель – обеспечить удалённый контроль за посещаемостью спортивных объектов.
«Системой с использованием искусственного интеллекта оборудованы большая ледовая арена и ФОК «Ока». В этом году планируем оснастить ею малую ледовую арену, СК «Прогресс-Смена», спортивный корпус с бассейном и ФОК «Сокол», – поделился планами глава округа.
В завершение совещания участники обсудили оперативную обстановку.
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Лора Луганская