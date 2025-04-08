В Ступине в текущем году отремонтируют 47 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
47 многоквартирных домов планируется обновить в городском округе Ступино в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В прошлом году в городском округе Ступино были капитально отремонтированы 12 многоквартирных домов. До конца года планируем отремонтировать 47 МКД», — сказал глава округа Сергей Мужальских.
Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)
В частности, в 39 многоквартирных домах должны отремонтировать кровлю, в двенадцати — обновить инженерные сети и в одном доме заменить три лифта. Работы будут проводить компании-подрядчики «Аркерон» и «Лифтовый альянс».
Ремонт кровли уже ведётся в домах №№24/10, 30/23, 34/7, 51/20, 47, 49 по улице Андропова и в доме №15/20 на улице Калинина в городе Ступино.
Полный список домов, вошедших в программу капремонта, а также сроки выполнения работ, можно посмотреть на онлайн-карте.
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