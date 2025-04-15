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В Ступине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Дом, большая часть квартир в котором предназначена для переселенцев из аварийного жилья, построили в ЖК «Ступино-Парк», новостройка получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В девятиэтажной новостройке расположено 189 квартир, 159 из которых получат переселенцы их ветхого жилья: всего более 400 человек. Расселяемая площадь составит 4,6 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
В доме есть квартиры с одной, двумя и тремя комнатами площадью от 30 до 64 квадратных метров. На прилегающей территории проведено благоустройство, установлены спортивные и детские площадки.

Адрес нового дома: город Ступино, улица Горького, 10. С постановкой здания на кадастровый учёт собственники квартир получили возможность оформить свои права на недвижимость, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады.

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Дзюдоисты Подмосковья завоевали четыре медали на кадетском Кубке Европы
15 апреля 2025, 10:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсмены их Московской области на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Илья Топтыгин из округа Щёлково, выступавший в весовой категории до 50 килограммов. Вторую золотую медаль в копилку сборной Подмосковья положил брат Ильи Алексей Топтыгин, который выступал в весовой категории до 55 килограммов. В этой же категории взял серебро ещё один представитель Московской области — Артур Саркисян из Химок. В финальной схватке он уступил Алексею Топтыгину», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль выиграл также Тимур Алиев из Фрязина в весовой категории до 81 килограмма.

Кубке Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет проводился в Тбилиси 12-13 апреля.

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В Подмосковье бесплатную парковку для многодетных семей можно оформить онлайн
15 апреля 2025, 10:29

Фото: istockphoto.com/Prapat Aowsakorn

Разрешение бесплатно оставлять машину на платных парковках Московской области многодетные семьи могут оформить онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«При первом обращении заявитель вносит машину в реестр транспортных средств, имеющих право на бесплатную парковку. Для многодетных родителей запись будет действовать два года, для приёмного родителя и опекуна — один год. На одну семью можно оформить только один автомобиль с правом бесплатной парковки», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно, срок выполнения заявки — шесть рабочих дней. Подробная информация об оказании услуги — по ссылке.

В настоящее время платные парковки функционируют в одиннадцати подмосковных городах: Сергиевом Посаде, Видном, Реутове, Долгопрудном, Коломне, Подольске, Королёве, Одинцове, Красногорске, Ногинске и Мытищах.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 15 апреля составила пять баллов
15 апреля 2025, 10:01

Фото: istockphoto.com/Prapat Aowsakorn

Уровень загруженности дорог Московской области утром во вторник, 15 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки отмечаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня насчитали свыше миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В парках муниципального округа Шатура провели фестиваль космических чудес
15 апреля 2025, 09:38

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фестиваль космических чудес организовали в шатурском городском парке им. Гагарина и рошальском парке в честь Дня космонавтики, посетителей ждали квесты, подарки и угощение, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В парке им. Гагарина в Шатуре был устроен концерт и квест для подростков, посвящённый советской космонавтике. А угощением стал «галактический напиток», ингредиенты которого предлагалось угадать. Кроме того, в парке была установлена фотозона, развёрнуты выставки и проводились мастер-классы.

В парке Рошаля также был организован молодёжный космический квест, в рамках которого участники должны были пройти семь станций-планет, выполняя на каждой из которых различные задания, включая эстафеты, танцы и даже научные опыты. По итогу квеста все его участники получили подарки.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

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В Московской области увеличился спрос на бытовую химию и товары личной гигиены
15 апреля 2025, 09:28

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В региональных супермаркетах и магазинах представлен широкий ассортимент товаров для личной гигиены и бытовой химии. Рынок этой группы товаров в Подмосковье демонстрирует умеренный рост. Основным фактором роста является расширение ассортимента, который включает товары для различных нужд и потребностей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За последние три месяца жители Подмосковья приобрели около четырёх тонн мыла в упаковках по 100 грамм — спрос на него вырос на 17%. Кроме того, на 4% увеличился спрос на хозяйственное мыло — с января по март было продано 972 килограмма брусков по 200 грамм.

Также активно приобретали и другие товары:

  • более 1,5 миллионов зубных щёток;
  • 667 тысяч тюбиков зубной пасты;
  • свыше 3,6 тысяч тонн стирального порошка;
  • 9,3 тысяч упаковок антисептиков для рук объёмом 50 мл.
В министерстве отметили, что внедрение производителями новых технологий и инноваций в свою продукцию также влияет на спрос — создаются более эффективные и безопасные товары, которые вызывают интерес у потребителей.

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