В Ступине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Дом, большая часть квартир в котором предназначена для переселенцев из аварийного жилья, построили в ЖК «Ступино-Парк», новостройка получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
В доме есть квартиры с одной, двумя и тремя комнатами площадью от 30 до 64 квадратных метров. На прилегающей территории проведено благоустройство, установлены спортивные и детские площадки.«В девятиэтажной новостройке расположено 189 квартир, 159 из которых получат переселенцы их ветхого жилья: всего более 400 человек. Расселяемая площадь составит 4,6 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Адрес нового дома: город Ступино, улица Горького, 10. С постановкой здания на кадастровый учёт собственники квартир получили возможность оформить свои права на недвижимость, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады.
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Лев Каштанов