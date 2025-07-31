В Рузском округе начался снос четырёх аварийных многоквартирных домов

31 июля 2025, 12:31

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Четыре многоквартирных малоэтажных дома, находящихся в аварийном состоянии, начали сносить в рабочем посёлке Тучково Рузского муниципального округа.





На улице Школьная демонтируют одноэтажные дома №2 и №4. Их общая площадь составляет около 200 и 140 квадратных метров соответственно. А на улице Мира сносят двухэтажные дома №4 площадью около 450 квадратных метров и №5 площадью 485 квадратных метров.





«Здания признали аварийными из-за их физического и морального износа. Жильцов из расположенных там 22 квартир расселили, а дома внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.