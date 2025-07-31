Два этажа обрушились в строящемся ЖК в Екатеринбурге

31 июля 2025, 12:28

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Два этажа обрушились в одном из строящихся домов ЖК «Депо» в Екатеринбурге. Все произошло этим утром, 31 июля, на пересечении улиц Таватуйская и Сортировочная. Об этом сообщает местное издание E1.RU.





Пресс-служба компании-застройщика «Брусника» уточняет, что во время работ рухнули балконные конструкции, которые еще не были закреплены. Предварительная причина — подрядчик неправильно установил поддерживающую опалубку. В результате инцидента никто не пострадал.

«Мы уже начали внутреннюю проверку и проведем дополнительный инструктаж подрядной организации», — пообещали там.