В Саудовской Аравии сняли на видео разрушение аттракциона с людьми
В Саудовской Аравии разрушился аттракцион, на котором в это время были люди. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
В результате инцидента пострадали 23 человека. Трое находятся в критическом состоянии.
На кадрах видно, что аттракцион развалился пополам, после чего рухнул на землю. Причины происшествия не известны.
Ранее сообщалось, что в США 25 пассажиров самолета были госпитализированы в больницу после вынужденной посадки в аэропорту Миннеаполиса. Во время полета воздушное судно попало в сильную турбулентность.
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