В Щелково благоустроили лесопарк по народной программе «Единой России»
В микрорайоне Щёлково-7 после масштабной реконструкции открылся лесопарк «Спутник» площадью более 35 га. Его главная особенность — почти восемь километров прогулочных маршрутов.
Основные дорожки выполнили из гранитного отсева и деревянных настилов, чтобы сохранить природный облик территории. В лесопарк ведут два входа, для автомобилистов работает парковка на 200 мест.
Глава Щёлкова Андрей Булгаков отметил, что перед строителями стояла задача сохранить именно лес, а не превратить его в обычный городской парк.
«Для нас было принципиально сохранить здесь именно лес, а не превратить его в обычный городской парк. При этом сделали новые маршруты, спортивные и детские зоны, лыжероллерную трассу, освещение и сервисную инфраструктуру. Получилось пространство, которым можно пользоваться круглый год, — для прогулок, тренировок и семейного отдыха», — сказал он.Для посетителей оборудовали зоны тихого отдыха, площадку для выгула собак, игровые и спортивные пространства. Дополнительно высадили около 140 елей и сосен и порядка 300 декоративных кустарников.
Обновление оценила коренная жительница Щёлкова Анна Черкасова. Она подчеркнула, что рада бережному отношению к природе и тому, что в городе появилось место для семейного отдыха.
«Я всю жизнь живу здесь. И вижу все изменения, которые происходят с городом. Конечно же, открытие такого замечательного места — большое благо для нашего города. Радует, что так бережно отнеслись к природе. В городе обязательно должно быть, где можно отдохнуть и погулять всей семьей», — добавила она.Отдельной точкой притяжения стала двухкилометровая лыжероллерная трасса: это направление сохранили и развили. Для посетителей предусмотрят прокат инвентаря и мастерскую для его обслуживания. Также установили наружное освещение и камеры «Безопасного региона», организовали посты охраны и патрулирование.
За пять лет реализации народной программы в Подмосковье благоустроили почти 350 общественных пространств: около сотни парков и лесопарков, 30 набережных и почти 50 скверов. Финансирование программы с 2021 года выросло более чем вдвое. Московская область входит в тройку лидеров страны по качеству городской среды.