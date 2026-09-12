В Щелково благоустроили лесопарк по народной программе «Единой России»

12 сентября 2026, 20:16

Фото: медиасток.рф

В микрорайоне Щёлково-7 после масштабной реконструкции открылся лесопарк «Спутник» площадью более 35 га. Его главная особенность — почти восемь километров прогулочных маршрутов.





Основные дорожки выполнили из гранитного отсева и деревянных настилов, чтобы сохранить природный облик территории. В лесопарк ведут два входа, для автомобилистов работает парковка на 200 мест.



Глава Щёлкова Андрей Булгаков отметил, что перед строителями стояла задача сохранить именно лес, а не превратить его в обычный городской парк.





«Для нас было принципиально сохранить здесь именно лес, а не превратить его в обычный городской парк. При этом сделали новые маршруты, спортивные и детские зоны, лыжероллерную трассу, освещение и сервисную инфраструктуру. Получилось пространство, которым можно пользоваться круглый год, — для прогулок, тренировок и семейного отдыха», — сказал он.

«Я всю жизнь живу здесь. И вижу все изменения, которые происходят с городом. Конечно же, открытие такого замечательного места — большое благо для нашего города. Радует, что так бережно отнеслись к природе. В городе обязательно должно быть, где можно отдохнуть и погулять всей семьей», — добавила она.