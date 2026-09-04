Благоустройство сквера у воинского мемориала в Люберцах завершат в ноябре

04 сентября 2026, 11:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Сквер у мемориала павшим в локальных военных конфликтах, расположенный рядом с домами №189/1 и №191/2 на Октябрьском проспекте в Люберцах, благоустраивают. Завершить работы планируют в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Благоустройство проводят по запросу жителей. Ход работ проверил глава округа Владимир Волоков.





«Это место знаковое для всего округа, и наша общая задача — сохранить территорию как пространство памяти и уважения к ратным подвигам наших земляков, передавая её будущим поколениям», — сказал Волков.