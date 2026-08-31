В Одинцове выставили на торги подряд на благоустройство парка им. Лазутиной

31 августа 2026, 17:51

оригинал Фото: медиасток.рф

Благоустройство парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной планируют провести в Одинцове. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет реализовать первый этап благоустройства на территории парка площадью 1,54 га. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.