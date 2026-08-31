В Одинцове выставили на торги подряд на благоустройство парка им. Лазутиной
Благоустройство парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной планируют провести в Одинцове. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет реализовать первый этап благоустройства на территории парка площадью 1,54 га. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 438 миллионов 703 тысячи 594 рубля 94 копейки. Заявки принимаются до 14 сентября. Благоустройство будет проводиться по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться из регионального и окружного бюджетов.