Денежные выплаты и помощь в трудоустройстве: как в Подмосковье поддерживают героев СВО
Власти Московской области продолжают реализацию мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Одной из таких программ является единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей, которую можно получить взамен положенного земельного участка. С начала года эту финансовую помощь уже получили более 2300 человек.
Как сообщили в Министерстве социального развития региона, выплата в полмиллиона рублей доступна в рамках одной из более чем 30 установленных в области льгот. Подать заявление можно в электронной форме через портал государственных услуг Подмосковья. Право на получение денежной компенсации имеют герои России, кавалеры российских орденов за заслуги в ходе СВО, а также ветераны боевых действий, зарегистрированные в области на момент завершения службы.
Помимо финансовой помощи, в регионе уделяется особое внимание трудоустройству ветеранов. Для них действуют квоты на предприятиях, организуются экскурсии к потенциальным работодателям и предоставляется возможность бесплатного профессионального обучения. Для удобства получения всей информации о доступных мерах поддержки на региональном портале госуслуг работает специальный навигатор.
Напомним, что в Балашихе с апреля 2023 года функционирует первый в России единый пункт отбора на контрактную службу «Витязь». Здесь кандидаты могут пройти все необходимые процедуры, включая медкомиссию и юридическое консультирование. Вся справочная информация доступна на сайте контрактмо.рф.
Следует подчеркнуть, что все специалисты направляются в зону СВО только после завершения полного курса подготовки. Для записи на день открытых дверей и получения дополнительной информации можно воспользоваться специальным ботом или позвонить по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02.
