Денежные выплаты и помощь в трудоустройстве: как в Подмосковье поддерживают героев СВО

20 октября 2025, 09:09

Фото: медиасток.рф

Власти Московской области продолжают реализацию мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Одной из таких программ является единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей, которую можно получить взамен положенного земельного участка. С начала года эту финансовую помощь уже получили более 2300 человек.