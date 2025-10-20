Подмосковные конькобежцы завоевали десять медалей на всероссийском турнире

20 октября 2025, 10:13

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на XI всероссийских спортивных соревнований по конькобежному спорту «Памяти Б.И. Шавырина» в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Две золотые медали выиграл подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин: он показал лучшее время на дистанциях 1500 и 5000 метров.





«В Коломне как всегда хороший лед, всегда рад бежать здесь. А участвовать в памятных соревнованиях, посвященных Б.И. Шавырину вдвойне приятно», — поделился впечатлениями от турнира Даниил Алдошкин.