Подмосковные конькобежцы завоевали десять медалей на всероссийском турнире
Пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на XI всероссийских спортивных соревнований по конькобежному спорту «Памяти Б.И. Шавырина» в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Две золотые медали выиграл подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин: он показал лучшее время на дистанциях 1500 и 5000 метров.
«В Коломне как всегда хороший лед, всегда рад бежать здесь. А участвовать в памятных соревнованиях, посвященных Б.И. Шавырину вдвойне приятно», — поделился впечатлениями от турнира Даниил Алдошкин.Золото завоевали также Анастасия Семёнова в масс-старте среди женщин на 16 кругов, Павел Кулижников в забеге на 1000 метров и Руслан Мурашов в забеге на 500 метров.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Даниил Чмутов по итогам масс-старта на 16 кругов и Ксения Сиразева в забеге на 500 метров.
Бронзовые медали завоевали Руслан Мурашов и Анастасия Семёнова в мужском и женском забегах на 1000 метров, а также Павел Кулижников в забеге на 1500 метров.