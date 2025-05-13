В Щёлкове за четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения

А. Воробьёв и А. Булгаков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В городском округе Щёлково за последние четыре года провели ремонт 13 объектов водоснабжения и запустили три новые котельные. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Вы возглавляете Щёлково уже пять лет, хорошо знаете территорию. Развитие экономики, капремонт и строительство новых школ, благоустройство за это время, как видим, заметно продвинулись. В апреле на Госсовете президент запустил важный инфраструктурный проект – Щёлковские очистные, самые крупные в Подмосковье. Это повышение качества жизни для более чем 700 тыс. человек. Для работы очистных важна надёжность системы водоотведения. Доложите, как идёт работа по другим объектам», – попросил Воробьёв.За четыре года в муниципалитете провели ремонт 13 объектов водоснабжения, трёх участков канализационного коллектора «Болшево-Щелково», модернизировали КНС «Соколовская».
Помимо этого, запустили три новые котельные – в микрорайоне Бахчиванджи города Щёлково и две – в посёлке Фряново. Отремонтировано более 64,5 км теплосетей, пять центральных тепловых пункта и котельных – на улицах Сиреневая, Институтская, Московская, Текстильщиков, а также ЦТП №1 в городе Щёлково.
«В 2020 году мы забрали 30 котельных из частных рук и постепенно их модернизировали. У нас также почти 502 км тепловых сетей. До прошлого года мы регулярно восстанавливали котельные и перекладывали сети. Сейчас занимаемся этим во Фрянове. Это отдалённая и непростая территория. Многие котельные были угольные и неэффективные. Поэтому нужно продолжать строить больше модульных котельных», – пояснил Булгаков.В 2025-2028 годах планируется завершить реконструкцию котельной на ул. Московской, провести врезку от микрорайона «Восточный» до канализационного коллектора КНС «Кустовая», а также построить напорный коллектор от посёлка Фряново до очистных сооружений.
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Лора Луганская