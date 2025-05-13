В Щёлкове за четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения

В экономику городского округа Щёлково за пять лет было привлечено более 23 млрд рублей, создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.