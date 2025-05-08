Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и подмосковные бойцы почтили память павших Героев накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона и военнослужащие возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову.
«Вы все – Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь. Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий. Им уже около 100 лет. И по решению Президента всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут», – отметил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Возложил цветы и житель Звенигорода, старшина запаса Сергей Добрынин. Он ушёл на СВО добровольцем, а до этого принимал участие в чеченской кампании. В январе 2023 года губернатор вручил военнослужащему его первый Орден Мужества, а второй он получил уже на следующий год.
«День Победы – это один из величайших праздников. Мы на этом воспитывались и, может быть, это сыграло ключевую роль в том, что многие пошли добровольцами на СВО. Ведь каждый знает, какую цену мы заплатили за Победу в Великой Отечественной войне. Хочется пожелать молодежи, чтобы никогда не забывали историю своей страны», – подчеркнул Добрынин.Героизм и отвагу на фронте проявляют и женщины. Фельдшер из Ступина Людмила Болилая была в зоне СВО уже несколько раз. Во время одной из поездок она вместе с бойцами получила ранение, закрыв собой младшего лейтенанта. Благодаря храбрости женщины, мужчина остался жив.
«Там раненые, больные, их нужно лечить. Я думала несколько месяцев поехать туда и решилась, ведь моё основное призвание – помогать людям. Многие отговаривали, дома же сын. Но я понимала, что вернусь. Всегда говорила ему: «Мама вернётся». На тот момент мне казалось, да и до сих пор кажется, что я там нужнее. На пути к Победе в Великой Отечественной войне мы потеряли очень много близких. Каждую семью это коснулось. Наверное, нет таких людей в России, которые бы не плакали 9 мая. Но, тем не менее, благодаря нашим Героям мы с вами сейчас разговариваем, живём и будем дальше прославлять имена павших, победивших – тех, кто вернулся, и тех, кого не дождались дома. Хочу пожелать всем нам мирного неба над головой. Мне очень хочется, чтобы мы как можно скорее отмечали праздник Победы, но уже в этой войне», – сказала Болилая.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Также возложить цветы приехали Герой России Николай Будько, старший помощник начальника отделения военкомата Красногорска, старшина Евгений Гомляков, а также глава Лосино-Петровского отделения Ассоциации ветеранов СВО и местного отделения «Боевого братства» Алексей Трегубов. Он ушёл добровольцем на спецоперацию в октябре 2022 года. В ходе одного из боёв получил ранение, но не только не ушёл с поля боя, но и помог вывести из-под обстрелов десяток боевых товарищей.
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Анастасия Чинкова