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Губернатор Воробьёв наградил подмосковных добровольцев отряда БАРС

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Это бойцы из Фрязина, Щёлкова, Мытищ, Клина, Луховиц, Балашихи, Истры, Подольска, Раменского, и Дмитровского.
Всех объединяет боевое подразделение, которое с первых дней СВО сражается на передовой. Указом президента добровольцам присвоены высокие награды.
«Это стало доброй традицией – по поручению президента вручать награды нашим героям. Очень приятно, что сегодня вы пришли сюда не одни, а со своими близкими, детьми. Мы в преддверии большого праздника – 80-летия Победы. Для каждого этот день особенный. Нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Хочу поблагодарить все наши общественные организации, добровольцев за то, что вы несёте понимание, что такое патриотизм. Хочу вас поздравить с наступающим праздником», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что власти Подмосковья стараются помогать семьями тех, кто сегодня на передовой, предоставлять меры поддержки.

Медаль «За отвагу» получил сержант Тимур – наводчик самоходной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Вся его семья занимается волонтёрской деятельностью, они совершили уже 26 выездов в зону СВО. На церемонию награждения супруга Тимура, которая работает психологом, взяла также сына и дочь.
«У меня в зоне ВСО позади уже два контракта. Когда в первый раз решил туда пойти, родные восприняли это тревожно. Честно скажу, я просто поставил семью перед фактом. У меня был некий зов – в нашей семье во время Великой Отечественной войны сражались 17 человек. И, как недавно оказалось, я фактически пошёл по боевому пути деда, который тоже был артиллеристом и начинал боевой путь под Луганском», – рассказал Тимур.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Старший из награждённых – 65-летний Александр. В 1984 году он закончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова. Посчитал, что просто так сидеть на пенсии не будет, его богатые знания и опыт необходимы в зоне СВО. Он тоже отслужил два контракта и награждён медалью «За отвагу».

Алексей никогда в армии не служил, а работал на руководящей позиции в преуспевающей компании. Однако, когда началась спецоперация, решил отдать воинской долг Родине. Ждал повестку из военкомата, но, не дождавшись, решил добровольцем отправиться в зону СВО. Медаль «За отвагу» получил за то, что в непростой боевой обстановке сумел установить надёжную линию связи.
«Наш узел связи был серьёзно повреждён в момент боевой работы подразделения. Мы восстанавливали оборудование буквально под прицельным артиллерийским обстрелом – враг нас заметил, пытался помешать. Но мы сумели наладить связь, чтобы сохранить жизни наших бойцов», – рассказал рядовой Алексей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди награждённых – трое многодетных отцов. Всех их зовут Сергеями. У одного – четверо детей. Он получил медаль «За храбрость» II степени. Сейчас восстанавливается после тяжёлого ранения.

Такая же медаль вручена капитану Оганесу. Находясь на наблюдательном пункте, он сумел сбить дрон-камикадзе. При этом получил ранение.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#андрей воробьёв
#награды
#сво
#спецоперация
Кадыров может гордиться результатами развития Чечни, заявил Путин
07 мая 2025, 19:09

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства предложил Кадырову поговорить о нынешних делах республики.
«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал президент.
Путин добавил, что прошедшие подготовку в Чечне бойцы блестяще выполняют задачи в зоне спецоперации. По словам верховного главнокомандующего, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно информирует о происходящем в зоне боевых действий, упоминая военнослужащих, подготовленных в Чеченской Республике.

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На Украине сообщили о гибели проектировщика дронов
Умеров сообщил о гибели знаменитого проектировщика дронов Гуменного
07 мая 2025, 18:55

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Знаменитый проектировщик дронов Андрей Гуменной погиб при взрыве в Харькове. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Рустема Умерова.
Журналисты сообщили, что взорвался автомобиль, других подробностей нет. Погибший был главным конструктором авиационного научно-технического объединения «КНК».

Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Киев вопрос о том, зачем Украина пытается атаковать Москву, когда в Россию приезжают иностранные лидеры.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российская ПВО отразила атаку семи дронов. Градоначальник отмечал, что на месте падения обломков работают представители оперативных служб.

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#конфликт
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Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
07 мая 2025, 17:27

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на столицу. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как ранее писал телеграм-канал Mash, о работе ПВО информировали жители Московской области. Взрывы были слышны в Раменском муниципальном округе и в городском округе Электросталь.

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Демократы предложили Трампу построить оборонительную линию на границе России и Украины
07 мая 2025, 16:11

Фото: iStock/aapsky

Представители Демократической партии в США предложили президенту Дональду Трампу создать оборонительный рубеж на границе России и Украины. Как сообщает argumenti.ru, газета The Washington Post посвятила этой теме подробную статью, а также обнародовала проект оборонительной линии.
Так, предлагается возвести целый комплекс препятствий: стальную стену, защищённую колючей проволокой и подкреплённую глубоким противотанковым рвом. За ним будут расположены противотанковые заграждения и минные поля, затем последуют траншеи, из которых украинские и натовские силы смогут вести огонь по наступающему противнику. За окопами будут расположены искусственное болото и дренажная канава, а далее — железобетонные бункеры с орудийными башнями и подземные убежища, предназначенные якобы для гражданских лиц, чтобы они могли укрыться в случае наступления русских.

Также известно, что оборонительные сооружения будут оснащены системы раннего оповещения, которые будут собирать данные о расположении самолётов и беспилотников с акустических датчиков и со спутников.

Не забыли демократы и об искусственном интеллекте. ИИ будет управлять четырьмя системами аэростатов, состоящими из радаров, прикреплённых к огромным привязным дирижаблям, парящим в нескольких милях над границей, а также осуществлять разведывательную деятельность.

В США утверждают, что на строительство оборонительной линии необходимо потратить 50 млрд долларов. Однако, даже на Украине считают, что игра не стоит свеч: ракеты летают намного выше любых стен, пишет argumenti.ru.

Также своё слово пока не сказал Дональд Трамп, но зато известно мнение простых американцев — многие из них раскритиковали строительство сооружения.

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Песков переадресовал в Киев вопрос о целях атаки БПЛА ВСУ на Москву
Песков посоветовал СМИ спросить у Киева о целях атаки БПЛА ВСУ на Москву
07 мая 2025, 16:07

Фото: istockphoto/Vadven

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Киев вопрос о целях атаки украинских дронов на Москву.
«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — прокомментировал Песков вопрос, зачем Украина атакует Москву, когда в город начинают прибывать иностранные лидеры.

Несколько часов назад стало известно, что в Москву вылетел президент Сербии Александр Вучич. Агентство РИА Новости уточнило, что политик будет на параде Победы на Красной площади.

По словам помощника российского президента Владимира Путина Юрия Ушакова, Вучич и Путин обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Балканах.

Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Киевский режим отказался от предложения российского лидера.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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