Губернатор Воробьёв наградил подмосковных добровольцев отряда БАРС

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Это бойцы из Фрязина, Щёлкова, Мытищ, Клина, Луховиц, Балашихи, Истры, Подольска, Раменского, и Дмитровского.
Всех объединяет боевое подразделение, которое с первых дней СВО сражается на передовой. Указом президента добровольцам присвоены высокие награды.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что власти Подмосковья стараются помогать семьями тех, кто сегодня на передовой, предоставлять меры поддержки.
Медаль «За отвагу» получил сержант Тимур – наводчик самоходной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Вся его семья занимается волонтёрской деятельностью, они совершили уже 26 выездов в зону СВО. На церемонию награждения супруга Тимура, которая работает психологом, взяла также сына и дочь.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Старший из награждённых – 65-летний Александр. В 1984 году он закончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова. Посчитал, что просто так сидеть на пенсии не будет, его богатые знания и опыт необходимы в зоне СВО. Он тоже отслужил два контракта и награждён медалью «За отвагу».
Алексей никогда в армии не служил, а работал на руководящей позиции в преуспевающей компании. Однако, когда началась спецоперация, решил отдать воинской долг Родине. Ждал повестку из военкомата, но, не дождавшись, решил добровольцем отправиться в зону СВО. Медаль «За отвагу» получил за то, что в непростой боевой обстановке сумел установить надёжную линию связи.
Среди награждённых – трое многодетных отцов. Всех их зовут Сергеями. У одного – четверо детей. Он получил медаль «За храбрость» II степени. Сейчас восстанавливается после тяжёлого ранения.
Такая же медаль вручена капитану Оганесу. Находясь на наблюдательном пункте, он сумел сбить дрон-камикадзе. При этом получил ранение.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Это стало доброй традицией – по поручению президента вручать награды нашим героям. Очень приятно, что сегодня вы пришли сюда не одни, а со своими близкими, детьми. Мы в преддверии большого праздника – 80-летия Победы. Для каждого этот день особенный. Нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Хочу поблагодарить все наши общественные организации, добровольцев за то, что вы несёте понимание, что такое патриотизм. Хочу вас поздравить с наступающим праздником», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что власти Подмосковья стараются помогать семьями тех, кто сегодня на передовой, предоставлять меры поддержки.
Медаль «За отвагу» получил сержант Тимур – наводчик самоходной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Вся его семья занимается волонтёрской деятельностью, они совершили уже 26 выездов в зону СВО. На церемонию награждения супруга Тимура, которая работает психологом, взяла также сына и дочь.
«У меня в зоне ВСО позади уже два контракта. Когда в первый раз решил туда пойти, родные восприняли это тревожно. Честно скажу, я просто поставил семью перед фактом. У меня был некий зов – в нашей семье во время Великой Отечественной войны сражались 17 человек. И, как недавно оказалось, я фактически пошёл по боевому пути деда, который тоже был артиллеристом и начинал боевой путь под Луганском», – рассказал Тимур.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Старший из награждённых – 65-летний Александр. В 1984 году он закончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова. Посчитал, что просто так сидеть на пенсии не будет, его богатые знания и опыт необходимы в зоне СВО. Он тоже отслужил два контракта и награждён медалью «За отвагу».
Алексей никогда в армии не служил, а работал на руководящей позиции в преуспевающей компании. Однако, когда началась спецоперация, решил отдать воинской долг Родине. Ждал повестку из военкомата, но, не дождавшись, решил добровольцем отправиться в зону СВО. Медаль «За отвагу» получил за то, что в непростой боевой обстановке сумел установить надёжную линию связи.
«Наш узел связи был серьёзно повреждён в момент боевой работы подразделения. Мы восстанавливали оборудование буквально под прицельным артиллерийским обстрелом – враг нас заметил, пытался помешать. Но мы сумели наладить связь, чтобы сохранить жизни наших бойцов», – рассказал рядовой Алексей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Среди награждённых – трое многодетных отцов. Всех их зовут Сергеями. У одного – четверо детей. Он получил медаль «За храбрость» II степени. Сейчас восстанавливается после тяжёлого ранения.
Такая же медаль вручена капитану Оганесу. Находясь на наблюдательном пункте, он сумел сбить дрон-камикадзе. При этом получил ранение.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская