В Щёлково школьникам рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

27 октября 2025, 10:18

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

Более 100 старшеклассников из Щёлково узнали об основах кибербезопасности. Ребятам объяснили, как не стать соучастниками интернет-мошенничества, в том числе по неосторожности, рассказали в местной Администрации.