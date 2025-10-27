В Щёлково школьникам рассказали, как не стать жертвой кибермошенников
Более 100 старшеклассников из Щёлково узнали об основах кибербезопасности. Ребятам объяснили, как не стать соучастниками интернет-мошенничества, в том числе по неосторожности, рассказали в местной Администрации.
С учениками школ № 16 и № 4, гимназий № 2 и № 6 пообщались заместитель главы округа по территориальной безопасности Виктор Семин, старший помощник Щёлковского прокурора Анна Полякова и специалист Сбербанка Сергей Фоменко. Основная тема — киберпреступления, связанные с банковскими картами.
Виктор Семин рассказал подросткам о популярных схемах обмана и подробно объяснил, что такое «дропперство». Именно дропперы помогают мошенникам выводить и обналичивать украденные деньги. Им обещают небольшой процент или оплату за «услугу», но на деле это является преступлением.
С 5 июля 2025 года в России вступил в силу закон против дропперов. За передачу банковской карты или иного платёжного средства третьему лицу теперь можно получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трёх лет.
