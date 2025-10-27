В Щёлкове в ходе рейдов нашли нелегальных мигрантов

27 октября 2025, 10:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Очередные рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства провели в городском округе Щёлково. В этот раз нелегалов искали в микрорайоне Чкаловский и в рабочем поселке Монино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в рейдах приняли полицейские, народные дружинники, представители окружных властей и Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.





«В микрорайоне Чкаловский проверили точки общепита. Документы по требованию участников рейда предъявили семь иностранных граждан, одного из которых задержали и доставили в полицию для оформления протокола», — говорится в сообщении.