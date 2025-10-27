В Щёлкове в ходе рейдов нашли нелегальных мигрантов
Очередные рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства провели в городском округе Щёлково. В этот раз нелегалов искали в микрорайоне Чкаловский и в рабочем поселке Монино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в рейдах приняли полицейские, народные дружинники, представители окружных властей и Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«В микрорайоне Чкаловский проверили точки общепита. Документы по требованию участников рейда предъявили семь иностранных граждан, одного из которых задержали и доставили в полицию для оформления протокола», — говорится в сообщении.В посёлке Монино, где рейд провели по обращению местных жителей, проверили торговые точки, рынок и жилой дом. В результате удалось обнаружить трёх нелегалов.