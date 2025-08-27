В селе Царёво отремонтировали крышу многоквартирного дома
Долгожданный ремонт крыши провели в доме №6А в селе Царёво Пушкинского городского округа. Результат работ проверила уполномоченный главы округа Ольга Алексеева вместе с председателем местного Совета депутатов Артёмом Садулой и заместителем председателя Совета Николаем Михайлиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Добиться ремонта жителям помогла смена управляющей компании.
«Вместе с жителями и представителями новой управляющей компании — МБУ «ЖЭУ Пушкино» — оценили локальный ремонт крыши, который сделали уже при новом управлении. Это та самая «скорая помощь», которую ждали годами. Важно, что работы выполнены, но это только начало», — сказал Артём Садула.Представители руководства округа пообщались также с жильцами соседнего дома — №2А. Их вопросы касались ремонта подъездов и переноса сроков ремонта крыши. Эти проблемы тоже остались «в наследство» от старой УК. Теперь их решит новая управляющая компания.