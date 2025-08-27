Готовность домов в Серпухове к отопительному сезону приблизилась к 70%
Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Жилой фонд городского округа Серпухов готовят к новому отопительному сезону. Ход работ руководство округа обсудило на еженедельном совещании. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время готовность жилого фонда к холодам составляет почти 68%.
«Завершить все работы и устранить неполадки, выявленные в ходе проверок, планируется к 15 сентября», — отмечается в сообщении.В ходе совещания его участники обсудили также обеспечение безопасности учебных учреждений. К началу учебного года полностью готовы 60 детсадов, 42 школы, четыре организации допобразования и четыре учреждения среднего профессионального образования.
Все школы округа укомплектованы оборудованием, мебелью и учебниками. Штат учителей полностью сформирован.