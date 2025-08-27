Готовность домов в Серпухове к отопительному сезону приблизилась к 70%

27 августа 2025, 14:00

Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Жилой фонд городского округа Серпухов готовят к новому отопительному сезону. Ход работ руководство округа обсудило на еженедельном совещании. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время готовность жилого фонда к холодам составляет почти 68%.





«Завершить все работы и устранить неполадки, выявленные в ходе проверок, планируется к 15 сентября», — отмечается в сообщении.