Депутаты на встрече в Ивантеевке рассказали семьям бойцов СВО о новой выплате
Меры поддержки, подготовка к учебному году и новые социальные выплаты стали темами встречи семей участников спецоперации в Ивантеевке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
История семьи матери троих детей Ольги Дадашевой неразрывно связана с СВО. Её муж уже второй год находится в зоне боевых действий.
«Недавно, 20 августа, он вышел из окружения. Выполнял боевое задание, пять месяцев находился в окружении. Получил ранения и находился там один. Задание он выполнил, позиции не покинул до последнего, вышел живым, слава Богу», – рассказала Ольга.Сейчас её муж проходит реабилитацию, но намерен вернуться в строй. Сама женщина вместе с другими семьями военных пришла на встречу в Образовательный центр №7. Там собрались депутаты окружного совета, представители фонда «Защитники Отечества», «МособлИРЦ» и волонтёры «Молодой гвардии».
«Глава округа на всех встречах рассказывает, что приоритет – работа с семьями наших бойцов. Мы, депутатский корпус, тоже практически ежедневно находимся в тесном контакте, чтобы люди видели, что они не одни, и вопросы их решаются», – сказала депутат окружного Совета Анна Дунаева.
Чаще всего на таких встречах звучат вопросы о льготах, начислениях, медпомощи, а сейчас – и о школьной подготовке. Можно напрямую пообщаться со специалистами, задать насущные вопросы и сразу получить ответы.
«Появилась новая мера поддержки для семей погибших участников СВО. Это проактивная выплата, в том числе к началу учебного года. Но она назначается раз в год, и органы социальной защиты об этом рассказали. Это новая мера, не все о ней знают. Какие-то дополнительные заявки, заявления подавать не нужно», – пояснила депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Любовь Дмитриева.Для детей участников СВО также приготовили подарки – сладкие наборы и канцелярские принадлежности. На следующую встречу решено пригласить медиков, чтобы подробно обсудить тему здравоохранения.