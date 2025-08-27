Депутаты на встрече в Ивантеевке рассказали семьям бойцов СВО о новой выплате

27 августа 2025, 15:07

Фото: телеканал «НБО: Новости большого округа»

Меры поддержки, подготовка к учебному году и новые социальные выплаты стали темами встречи семей участников спецоперации в Ивантеевке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





История семьи матери троих детей Ольги Дадашевой неразрывно связана с СВО. Её муж уже второй год находится в зоне боевых действий.

«Недавно, 20 августа, он вышел из окружения. Выполнял боевое задание, пять месяцев находился в окружении. Получил ранения и находился там один. Задание он выполнил, позиции не покинул до последнего, вышел живым, слава Богу», – рассказала Ольга.

«Глава округа на всех встречах рассказывает, что приоритет – работа с семьями наших бойцов. Мы, депутатский корпус, тоже практически ежедневно находимся в тесном контакте, чтобы люди видели, что они не одни, и вопросы их решаются», – сказала депутат окружного Совета Анна Дунаева.

Фото: телеканал «НБО: Новости большого округа»



«Появилась новая мера поддержки для семей погибших участников СВО. Это проактивная выплата, в том числе к началу учебного года. Но она назначается раз в год, и органы социальной защиты об этом рассказали. Это новая мера, не все о ней знают. Какие-то дополнительные заявки, заявления подавать не нужно», – пояснила депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Любовь Дмитриева.