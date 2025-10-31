В Серебряных Прудах организовали встречу-беседу школьников со священником
Иерей Владимир Шубин побеседовал с учениками Серебряно-Прудской средней школы им. маршала В.И.Чуйкова. Мероприятие состоялось в рамках традиционной акции «Задай вопрос священнику». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Священник рассказал, как строить отношения с другими людьми на основе уважения и милосердия, опираясь на нравственные ориентиры и духовные ценности. Особое внимание в ходе разговора он также уделил противодействи. экстремизму.
«Регулярность таких встреч очень важна для подрастающего поколения. Дети раскрепощаются и не боятся задавать любые вопросы. С детьми нужно разговаривать простыми словами, чтобы заповеди стали им понятны, и подкреплять это примерами из жизни», — пояснил иерей Владимир Шубин.Священник также рассказал ребятам, какие мероприятия для молодёжи и школьников проходят в воскресной школе и храмах округа.