В Серебряных Прудах организовали встречу-беседу школьников со священником

31 октября 2025, 19:47

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Иерей Владимир Шубин побеседовал с учениками Серебряно-Прудской средней школы им. маршала В.И.Чуйкова. Мероприятие состоялось в рамках традиционной акции «Задай вопрос священнику». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Священник рассказал, как строить отношения с другими людьми на основе уважения и милосердия, опираясь на нравственные ориентиры и духовные ценности. Особое внимание в ходе разговора он также уделил противодействи. экстремизму.





«Регулярность таких встреч очень важна для подрастающего поколения. Дети раскрепощаются и не боятся задавать любые вопросы. С детьми нужно разговаривать простыми словами, чтобы заповеди стали им понятны, и подкреплять это примерами из жизни», — пояснил иерей Владимир Шубин.