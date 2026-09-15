В Сергиево-Посадском округе ради школьников изменили автобусный маршрут №14к

15 сентября 2026, 13:56

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Автобусы №14к, курсирующие в Сергиево-Посадском округе между торговым центром «Капитолий» и остановкой «Школа №14» в микрорайоне Семхоз, теперь будут заезжать к племенному птицеводческому заводу «Конкурсный». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Маршрут изменили для улучшения транспортного обслуживания учебных заведений в микрорайоне Семхоз и школьников из микрорайона Конкурсный.





«К остановке «ППЗ «Конкурсный» будет заезжать часть автобусов. На обновлённой схеме предусматриваются четыре рейса в день. Первый автобус отправляется от «ППЗ «Конкурсный» в сторону школы №14 в 07:50, а от остановки «Мкрн Семхоз» с заездом к ППЗ «Конкурсный» — в 14:00, 15:00 и 16:00», — говорится в сообщении.