Более 1,6 тысяч самозанятых Москвы и Подмосковья получат оплачиваемые больничные

15 сентября 2026, 12:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Более 1,6 тыс. самозанятых Москвы и Подмосковья получили возможность оформлять оплачиваемые больничные благодаря участию в программе добровольного страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.