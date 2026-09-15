Более 1,6 тысяч самозанятых Москвы и Подмосковья получат оплачиваемые больничные
Более 1,6 тыс. самозанятых Москвы и Подмосковья получили возможность оформлять оплачиваемые больничные благодаря участию в программе добровольного страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
В августе этой возможностью воспользовались 30 граждан, которые на протяжении шести месяцев регулярно перечисляли страховые взносы в Отделение Соцфонда по Москве и Московской области. Большинство участников выбрали максимальную страховую сумму — 50 тыс. рублей.
Присоединиться к программе самозанятые начали в январе 2026 года: они подали заявления на добровольное страхование и в течение шести месяцев непрерывно вносили платежи. Право на оплачиваемый больничный у первых участников появилось в августе. После закрытия листка нетрудоспособности выплата поступала от Соцфонда в течение 10 рабочих дней. Ее размер определяется страховой суммой, продолжительностью уплаты взносов и страховым стажем.
Программа добровольного страхования для самозанятых действует с начала 2026 года. Для получения права на оплачиваемый больничный необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных страховых взносов в Отделении Соцфонда. Оформить участие можно через мобильное приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или клиентскую службу фонда.
Размер будущей выплаты самозанятый определяет самостоятельно, выбирая одну из двух страховых сумм — 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Страховой взнос рассчитывается по фиксированной ставке 3,84%. При страховой сумме 35 тыс. рублей ежемесячный платеж составляет 1344 рубля, при выборе 50 тыс. — 1920 рублей. Вносить деньги можно каждый месяц либо перечислить всю сумму сразу за год.
Оформить оплачиваемый больничный по болезни можно после шести месяцев регулярной уплаты страховых взносов. При этом программа не предусматривает выплаты пособий, связанных с материнством.
Подать заявление на участие в программе самозанятые Москвы и Московской области могут до 30 сентября 2027 года.
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