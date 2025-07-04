В Сергиевом Посаде поймали серийного гаражного вора-рецидивиста
Мужчину, подозреваемого в серии краж из гаражей в Сергиево-Посадском городском округе, задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявления о кражах их гаражей поступили в декабре прошлого года, а также в марте и июне текущего года», — отмечается в сообщении.В первом случае злоумышленник украл колёса, диск, обшивку от крыши машины, холодильник, пылесос, магнитофон и 50 картриджей для игровой приставки. Общая сумма ущерба составила 26 тысяч 500 рублей.
Во втором гараже он похитил наборы удочек и инструментов, пылесос, насос и велосипеды на общую сумму более 57 тысяч рублей. А из третьего гаража злоумышленник забрал автомобиль, пилораму, садовый инвентарь, молотки, домкраты, велосипед и насос. Ущерб от кражи составил свыше 84 тысяч рублей.
Похитителем оказался ранее судимый местный житель. Полицейские сумели вернуть пострадавшим автомобиль и колёса, остальное злоумышленник продал, а деньги потратил.