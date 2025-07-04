Россиянин пытался подорвать ненавистного соседа

04 июля 2025, 15:04

В Копейске задержали мужчину, который пытался подорвать соседа из-за конфликта

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Копейске 55-летний мужчина устроил взрыв, пытаясь расправиться с ненавистным соседом. Как сообщает СУ СК по Челябинской области, инцидент произошел 2 июля в жилом доме по улице Жданова.





По версии следствия, обвиняемый изготовил взрывное устройство и положил его в собственный почтовый ящик, зная, что пострадавший время от времени в него заглядывает. В итоге 60-летний жилец забрал предмет, напоминающий бандероль, и в его руках сдетонировало СВУ. Мужчина выжил, но лишился кистей рук.

«Преступный умысел обвиняемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду оказания потерпевшему своевременной квалифицированной медицинской помощи», — передает телеграм-канал ведомства.