В Серпухове обновят 12 объектов образования и культуры
В этом и следующем годах в городском округе Серпухов обновят 12 объектов образования и культуры, в том числе «Лицей Протвино» и Губернский колледж. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он приехал в корпус №2 «Лицея Протвино» на улице Гагарина, проверил ход работ, поговорил с руководителями и педагогами образовательного учреждения, а также Губернского колледжа. Капремонт в обоих образовательных учреждениях планируют завершить к 1 сентября.
«Самая масштабная работа по президентской программе капремонта у нас идёт в городском округе Серпухов. Это касается и города Серпухов, и города Протвино. Всего у нас в работе 12 объектов. К 1 сентября завершим капремонт ещё нескольких школ. Это Липицкая СОШ, дошкольное отделение СОШ №16, дошкольный блок СОШ №18 в микрорайоне Ивановские дворики, школа №10, Центр Непрерывного Образования школы №7. Ещё один важный объект – Губернский колледж. Задача – чтобы у нас не было профицитных детских садов и школ. Опыт говорит, что лучше создавать образовательные комплексы, в которых есть и дошкольное отделение, и школа», – отметил Воробьёв.
Протвино – один из ведущих научных центров России. Корпус №2 на улице Гагарина раньше был лицеем №2, а в 2024 году вошёл в состав образовательного комплекса «Лицей Протвино». С 2019 года в стенах учебного заведения подготовили шесть стобалльников по физике, химии и русскому языку, 57 выпускников окончили школу с медалями. Лицеисты побеждают в престижных федеральных конкурсах. А в прошлом году школа стала лучшей во всероссийском проекте «Наука – территория героев».
Зданию площадью 7000 квадратных метров уже более 50 лет, оно ни разу масштабно не ремонтировалось. Работы начались в прошлом году, их рассчитывают завершить к 1 сентября. Сейчас общая готовность превышает 50%.
Лестничные пролёты в здании украсят рисунками, иллюстрирующими достижения знаменитых физиков. А в столовой будет представлена историческая хроника лицея.
«Творческая мастерская художника Алексея Шилова предложила проект «Культурное наследие Московской области», который поддержал губернатор. История города связана с возникновением в Протвине Института физики высоких энергий и протонного ускорителя. Все фрески отражают историю развития атомной энергетики на этом предприятии. В старших классах реализуем региональный проект — предпрофессиональные классы, включая инженерные и медицинские. В них должно появиться оборудование. Мы также попросили создать химическую лабораторию рядом с кабинетом химии. Будут у нас и лаборатория робототехники, и центр детских инициатив. В здании в комфортных условиях смогут учиться более 600 ребят», – рассказала директор Татьяна Кащеева.
Ещё один важный объект, который планируют капитально отремонтировать ко Дню знаний, – Губернский колледж. В прошлом году он отметил 95-летие и сегодня является одним из флагманов профессионального образования в Подмосковье.
Колледж готовит кадры для машиностроения и высокотехнологичных отраслей. Там реализуют федеральную программу «Профессионалитет» по направлению «Индустрия робототехники». В колледже учатся более 2000 человек. В распоряжении студентов – современные лаборатории.
«Губернский колледж уникален тем, что объединяет шесть бывших профессиональных технических училищ. Сегодня там обучают по 22 востребованным профессиям и специальностям. Один из корпусов специализируется на подготовке дизайнеров, на поварском и кондитерском деле, парикмахерском искусстве. Другой корпус ориентирован на машиностроительный профиль и рабочие профессии», – отметил директор Губернского колледжа Александр Лысиков.
К началу учебного года в городском округе Серпухов планируют завершить капремонт ещё нескольких образовательных учреждений.
До конца года перемены произойдут и в сфере культуры. Будет обновлён ДК «Исток» на улице Красный Текстильщик. Его здание было построено ещё в 1860 году, а пристройка – в 1970-м. Ряд других объектов планируют открыть после капремонта в 2027 году. Здания школ, построенные в середине прошлого века, получат второе рождение и станут современными центрами притяжения жителей