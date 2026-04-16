В Серпухове обновят 12 объектов образования и культуры

16 апреля 2026, 19:34

Андрей Воробьёв (в центре)

В этом и следующем годах в городском округе Серпухов обновят 12 объектов образования и культуры, в том числе «Лицей Протвино» и Губернский колледж. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Он приехал в корпус №2 «Лицея Протвино» на улице Гагарина, проверил ход работ, поговорил с руководителями и педагогами образовательного учреждения, а также Губернского колледжа. Капремонт в обоих образовательных учреждениях планируют завершить к 1 сентября.

«Самая масштабная работа по президентской программе капремонта у нас идёт в городском округе Серпухов. Это касается и города Серпухов, и города Протвино. Всего у нас в работе 12 объектов. К 1 сентября завершим капремонт ещё нескольких школ. Это Липицкая СОШ, дошкольное отделение СОШ №16, дошкольный блок СОШ №18 в микрорайоне Ивановские дворики, школа №10, Центр Непрерывного Образования школы №7. Ещё один важный объект – Губернский колледж. Задача – чтобы у нас не было профицитных детских садов и школ. Опыт говорит, что лучше создавать образовательные комплексы, в которых есть и дошкольное отделение, и школа», – отметил Воробьёв.

«Творческая мастерская художника Алексея Шилова предложила проект «Культурное наследие Московской области», который поддержал губернатор. История города связана с возникновением в Протвине Института физики высоких энергий и протонного ускорителя. Все фрески отражают историю развития атомной энергетики на этом предприятии. В старших классах реализуем региональный проект — предпрофессиональные классы, включая инженерные и медицинские. В них должно появиться оборудование. Мы также попросили создать химическую лабораторию рядом с кабинетом химии. Будут у нас и лаборатория робототехники, и центр детских инициатив. В здании в комфортных условиях смогут учиться более 600 ребят», – рассказала директор Татьяна Кащеева.

«Губернский колледж уникален тем, что объединяет шесть бывших профессиональных технических училищ. Сегодня там обучают по 22 востребованным профессиям и специальностям. Один из корпусов специализируется на подготовке дизайнеров, на поварском и кондитерском деле, парикмахерском искусстве. Другой корпус ориентирован на машиностроительный профиль и рабочие профессии», – отметил директор Губернского колледжа Александр Лысиков.