Для школьников Серпухова провели фестиваль профессий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Фестиваль профессий «Время выбирать» организовали для девятиклассников школ городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ребят познакомили с различными учебными заведениями, где можно получить профессии программиста, спасателя, администратора гостиницы, парикмахера, воспитателя и др.

«На фестивале проводили мастер-классы, профориентационное тестирование и раздавали информационные буклеты», — отмечается в сообщении.
Фестиваль «Время выбирать» ежегодно проводится уже 13 лет. К нему присоединяются всё новые учебные заведения. Организатором мероприятия является Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи. Скоро такие фестивали состоятся в Протвине и Пущине.
Лев Каштанов

