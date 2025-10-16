Для школьников Серпухова провели фестиваль профессий

16 октября 2025, 10:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Фестиваль профессий «Время выбирать» организовали для девятиклассников школ городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ребят познакомили с различными учебными заведениями, где можно получить профессии программиста, спасателя, администратора гостиницы, парикмахера, воспитателя и др.





«На фестивале проводили мастер-классы, профориентационное тестирование и раздавали информационные буклеты», — отмечается в сообщении.