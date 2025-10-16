Для школьников Серпухова провели фестиваль профессий
Фестиваль профессий «Время выбирать» организовали для девятиклассников школ городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребят познакомили с различными учебными заведениями, где можно получить профессии программиста, спасателя, администратора гостиницы, парикмахера, воспитателя и др.
«На фестивале проводили мастер-классы, профориентационное тестирование и раздавали информационные буклеты», — отмечается в сообщении.Фестиваль «Время выбирать» ежегодно проводится уже 13 лет. К нему присоединяются всё новые учебные заведения. Организатором мероприятия является Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи. Скоро такие фестивали состоятся в Протвине и Пущине.