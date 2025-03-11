В Серпухове перекрыли участок дороги из-за падения БПЛА

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Движение на пересечении Борисовского и Окского шоссе в Серпухове временно перекрыто из-за падения БПЛА, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Автобусы семи маршрутов — №№26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 — ожидают открытия движения. Пока участок перекрыт, посадка и высадка пассажиров не проводится на остановках «ДСК», «ЖБИ», «Белые дома», «Борисово» и «Путевая развилка», — говорится в сообщении.Отмечается, что автомобилисты могут объехать перекрытый участок через улицу Ворошилова, Бутурлинское и Данковское шоссе и через трассу М-2 «Крым».
Ранее сообщалось, в ночь на 11 марта Московская область подверглась массированной атаке дронов, в результате которой пострадали 20 и погибли два человека.
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