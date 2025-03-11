Скончался второй пострадавший при атаке дронов ВСУ по Подмосковью

На Угледарском, Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска достигают тактических успехов, продвигаясь вперед и освобождая территории, в то время как Вооруженные силы Украины стараются стабилизировать фронт и организуют контратаки. Кроме того, ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы минувшей ночью. Подробности – в материале «Радио 1».