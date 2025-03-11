Скончался второй пострадавший при атаке дронов ВСУ по Подмосковью

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Скончался второй пострадавший в результате массированной атаки беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, 50-летний сотрудник «Мираторга», находящегося в Домодедове, умер в больнице Видного от полученных травм. Врачи до последнего боролись за его жизнь и запускали его сердце четыре раза.
Ранее сообщалось, что погиб 37-летний охранник «Мираторга». Он вышел покурить на улицу во время прилёта вражеского беспилотника.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей.
Всего в Подмосковье от украинской атаки пострадали 20 человек, среди которых трое детей, самому младшему всего один год. В тяжелом состоянии находятся еще двое человек. По данным Минобороны РФ, в регионе сбили 91 беспилотник.
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Ранее сообщалось, что погиб 37-летний охранник «Мираторга». Он вышел покурить на улицу во время прилёта вражеского беспилотника.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Всего в Подмосковье от украинской атаки пострадали 20 человек, среди которых трое детей, самому младшему всего один год. В тяжелом состоянии находятся еще двое человек. По данным Минобороны РФ, в регионе сбили 91 беспилотник.
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Элина Позднякова