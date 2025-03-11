Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном

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В Видном дрон ВСУ ударил по жилому дому. Беспилотник пробил крышу многоэтажного дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в этот момент в квартире находились люди. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
По данным властей, было сбито более 60 БПЛА. Губернатор Московской области отметил, что все оперативные службы работают на местах происшествий и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
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По данным властей, было сбито более 60 БПЛА. Губернатор Московской области отметил, что все оперативные службы работают на местах происшествий и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
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Екатерина Коршунова