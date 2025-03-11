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Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном

Фото: iStock/Naypong

Фото: iStock/Naypong

В Видном дрон ВСУ ударил по жилому дому. Беспилотник пробил крышу многоэтажного дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в этот момент в квартире находились люди. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

По данным властей, было сбито более 60 БПЛА. Губернатор Московской области отметил, что все оперативные службы работают на местах происшествий и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

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Силы ПВО сбили три беспилотника над Владимирской областью
11 марта 2025, 08:10

Фото: iStock/bbsferrari

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся на территорию Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
По словам Авдеева, первый беспилотник был подавлен в ранние часы, и, к счастью, последствия атаки не привели к разрушениям или повреждениям.

«Сегодня ночью и ранним утром центральный регион атакован вражескими беспилотниками. Никаких последствий и разрушений нет», — отметил губернатор.

Позже он добавил, что в Киржачском районе были сбиты еще два беспилотника. На местах происшествий работают оперативные службы, которые оценивают ситуацию.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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В Домодедово вспыхнул пожар
В Домодедово на парковке Мираторга вспыхнул пожар
11 марта 2025, 07:45

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном Домодедово произошло возгорание на парковке компании «Мираторг». Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.
По ее словам, на место происшествия уже прибыли спасательные службы, которые занимаются ликвидацией огня и обеспечивают безопасность граждан. Хрусталева отметила, что по всем адресам, где зафиксированы пострадавшие и возгорания, направлены дополнительные силы спасателей. Информация о причинах возгорания и количестве пострадавших уточняется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье была отражена атака 69 беспилотников, направлявшихся на Москву. Также он отметил, что на Домодедовской улице произошло повреждение кровли дома из-за падения обломков. В связи с этим работа аэропортов «Жуковский» и «Домодедово» временно приостановлена.

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Воробьев: в Подмосковье при атаке беспилотников погиб человек, трое ранены
11 марта 2025, 07:37

Фото: iStock/Iulianna Est

Сегодня в 4 часа утра Москва и Московская область стали объектом массовой атаки беспилотников ВСУ. На данный момент известно о трагическом исходе — один человек погиб, трое получили ранения в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
В результате атаки обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи. Эвакуированы 12 человек, среди которых три ребенка. Врачи оказали помощь пострадавшим на месте происшествия. Часть эвакуированных размещена в соседней гимназии, остальные находятся у родственников.

По информации властей, было сбито более 60 беспилотников. Сообщения о БПЛА поступали из различных населенных пунктов, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Серпухов, Раменское, Воскресенск, Луховицы, Бронницы, Домодедово, Ленинский, Подольск, Электросталь и Котельники.

Губернатор Московской области отметил, что все оперативные службы работают на местах происшествий и оказывают необходимую помощь пострадавшим. Ситуация остается под контролем.

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#всу
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Трамп одним указом остановил танки ВСУ
BI: Американские танки стоят в вечном ремонте на Украине
11 марта 2025, 07:25

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке поставок вооружения Украине привело к значительным проблемам на фронте. Об этом информирует издание Business Insider.
Украинские силы, действующие в Курской области, сталкиваются с параличом американской бронетехники, которая не может быть отремонтирована из-за отсутствия необходимых деталей и чертежей.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что даже полностью работоспособные танки остаются бездействующими из-за нехватки мелких компонентов. Он подчеркнул, что это приводит к абсурдной ситуации, когда техника простаивает в бесконечном ремонте.

Кроме того, украинские войска получили немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2, которые не совместимы с американским оборудованием и требуют отдельных запасных частей, что еще больше усложняет ситуацию.

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#танки
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В Раменском произошел пожар в многоэтажном доме после атаки БПЛА
11 марта 2025, 07:14

Фото: iStock/O_Lypa

В подмосковном городе Раменское в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возник пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно информации от местных жителей, беспилотник попал в здание, что стало причиной возгорания. Пламя видно на балконе последнего этажа дома. В настоящее время подробности инцидента и возможные последствия не уточняются.

На место происшествия прибыли экстренные службы для ликвидации пожара и оценки ситуации. Жители района призываются к осторожности и соблюдению мер безопасности.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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