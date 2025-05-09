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В Серпухове провели концерт в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Концерт, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне, состоялся во дворце культуры «Россия» в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На концерте выступили солисты и творческие коллективы ДК «Россия»: «Вертикаль», «Росинка», «Дебют», «Россияночка», «Лира». А также приглашённые артисты: Оксана Завражина, Ольга Дьякова, Феликс Яппаров и вокальная группа «Периметр», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Для зрителей прозвучали современные патриотические песни и песни военных лет, была представлена танцевальная история о любви, а в финале концерта артисты исполнили «День Победы». Кроме того, в рамках мероприятия все собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания.

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#9 мая
#культура
#праздник
В Подольске состоялся хоккейный матч в поддержку участников СВО
09 мая 2025, 11:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благотворительный хоккейный матч в поддержку участников специальной военной операции провели в ледовом дворце «Витязь» в Подольске, на игру пришли более 4 тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На льду встретились команды «Подольск» и «Витязь». За команду «Подольск» сыграли чемпион России, двукратный обладатель кубка европейских чемпионов Игорь Миронов, чемпион Европы среди юниоров Максим Соловьев, а также лучшие выпускники школы «Витязь» и начальник штаба 681-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии майор Даниэль Фазылов», — говорится в сообщении.
В ходе матча проводился сбор средств на реабилитацию участников СВО. Все деньги будут переданы фонду «СВОИМ», который помогает нуждающимся в лечении бойцам.

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Сборная Подмосковья стала призёром соревнований по спортивному туризму
09 мая 2025, 10:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Сборная команда Московской области заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Весенний призыв» в республике Марий Эл, сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Подмосковная сборная завоевала бронзовую медаль в командном зачете на сложнейшей пятой дистанции, благодаря, в том числе, успешному выступлению истринских спортсменов», — отмечается в сообщении.
Представительницы Истры Дарья Можарова, Алёна Ахапкина и Анастасия Огрызкова завоевали бронзовые медали на девятикилометровой дистанции среди групп. А истринские юниорки София Журба и Виктория Максимова победили в личных забегах. Награды получил и ряд других спортсменов из Истры.

Всего в соревнованиях приняли участие более 1,9 тыс. спортсменов из 38 российских регионов.

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В Жуковском провели беговой турнир в честь Дня Победы
09 мая 2025, 09:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Беговой турнир, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне провели в подмосковном Жуковском, в забеге приняли участие 220 человек, среди которых были как любители, так и профессионалы, сообщает пресс-служба городского округа.
«Маршрут забега пролегал по центру города: улицам Маяковского, Фрунзе, Чаплыгина и Пушкина», — отмечается в сообщении.
Среди профессионалов-мужчин победителем стал Алексей Петлин, второе место занял Сергей Шевченко, третье — Иван Вдовин. Среди женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ирина Шевченко, на вторую — Софья Суворова, а третье место заняла Олеся Сорокина.

Среди любителей-мужчин тройку победителей составили Егор Новгородцев, Сергей Ежов и Иван Паутов, среди женщин — Оксана Полуэктова, Виктория Игнатова и Елена Плеханова.

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Воробьёв поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы
09 мая 2025, 09:28

Фото: пресс-служба правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы. В Дом Правительства приехали фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, члены партизанских отрядов и бывшие узники концлагерей.
«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. <…> Хочу пожелать всем здоровья, хочу пожелать, чтобы наши ребята, которые сегодня защищают страну, находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения, вернулись домой в свои семьи тоже с Победой. Ещё раз низкий поклон нашим ветеранам! Вы делаете большую, заметную и важную работу для всего Подмосковья, встречаясь, общаясь, рассказывая наши детям, внукам о том, что нельзя забыть. Хочется поблагодарить тех, кто находится рядом с вами — членов семьи, близких. Ну а мы тоже всегда стараемся быть рядом. Всем здоровья и успехов в ваших добрых делах», — сказал губернатор.
Фото: пресс-служба правительства МО

Иван Федорович Пшеничкин воевал под началом командующего фронтом маршала Рокоссовского. В 1943-м сел за руль армейского грузовика, участвовал в освобождении Воронежа, Ростова, Белоруссии, Украины, Польши и Восточной Пруссии. А 24 июня 1945 года принимал участие в параде Победы на своей легендарной «Катюше».
«Война — это беда, но большой учитель. Она научила наших солдат сражаться по-настоящему, стоять за свою страну. <…> Начал войну в Сталинграде, а закончил под Кенигсбергом. Нас отвели к Москве почти за месяц до Победы, уехали в Реутово, где стали готовиться к парадному празднику», — вспоминал Пшеничкин.
Фото: пресс-служба правительства МО

Василию Леонидовичу Голотюку из Балашихи в 1941 году было 12 лет. В начале войны вместе с соседскими мальчишками он смастерил собственный «радиоузел» и по ночам расклеивал листовки с фронтовыми новостями. Позже в составе антифашистской диверсионной группы громил немецкие конвои. Победу встретил в родном селе в Черкасской области. А после войны стал профессиональным военным лётчиком, одним из первых освоившим ракетные истребители МиГ-15. На праздник Василий Леонидович приехал с супругой Людмилой Ивановной, с которой они вместе уже более 70 лет.

Фото: пресс-служба правительства МО

В самом начале войны 15-летняя Адельфина Михайловна Мазятова разгружала эшелоны раненых в госпитале в Калининской области. Но уже в конце июля 1941-го записалась добровольцем и ушла на фронт. В должности связиста пехотной роты воевала под Ржевом, защищала Москву. Победу Адельфина Михайловна встретила на Дворцовой площади в Ленинграде.
«<...Помню, как к нам пришли ребята и говорят, что женщины на улице плачут, война началась. Мы все, нисколько не сомневаясь, пошли на фронт. 28 июля я уже приняла присягу, была связистом, — рассказала Адельфина Михайловна. — День Победы — особенный праздник для всей нашей семьи. У меня 15 внуков и правнуков. Сегодня приехала со старшей внучкой Юлей. Хочу пожелать нашей молодежи любить своих близких, свою семью, город, в котором ты живешь и, конечно, свою страну».
Фото: пресс-служба правительства МО

Для Клавдии Викторовны Мальцевой и Маргариты Валентиновны Олейник, переживших блокаду Ленинграда, 9 мая — не только День Победы, но и день рождения. Губернатор поздравил именинниц и пожелал им крепкого здоровья.
«Мы жили в Кировском районе, отец работал на Кировском заводе. Когда началась война, он не вылезал оттуда, чинил танки. Помню, как нас обстреливали, звук воющей бомбы всегда будет внутри, как мама нас заталкивала под кровать, закрывала подушками, и мы ёе ждали, пока она уходила добывать воду. Не знаю, как она нас троих вытянула, но четвёртый ребенок умер, к сожалению, — вспоминает Клавдия Викторовна. — До сих пор живо то ощущение неописуемой радости и какой-то надежды от новости о Победе».
Михаил Александрович Красов встретил войну в возрасте 16 лет. В 1942-м ушёл добровольцем на фронт, был разведчиком. Сражался в боях за Днепр в составе 55-го гвардейского полка, получил ранение, по после лечения продолжил воевать. Михаил Александрович принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Осенью прошлого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.

Фото: пресс-служба правительства МО

А Розалии Яковлевне Коваль в 1941-м было 11 лет, в скором времени её мать и сестра погибли, девочка осталась сиротой. Будучи ещё совсем ребенком, она записалась в партизанский отряд и добывала ценные разведывательные данные в тылу у немцев.
87-летняя жительница блокадного Ленинграда Валентина Зиновьевна Курбакова из Богородского округа поблагодарила губернатора за заботу о ветеранах.
«Я хочу от имени всех здесь присутствующих поблагодарить нашего губернатора за заботу о нас, о ветеранах войны. Огромное Вам за это спасибо! Всех с праздником Победы, здоровья, успехов и всего самого-самого лучшего!» — сказала Валентина Зиновьевна.

Фото: пресс-служба правительства МО

Сейчас в Подмосковье около 17,7 тыс. ветеранов, 407 из которых — фронтовики, участники Великой Отечественной войны, а также 534 жителя блокадного Ленинграда, более 3,4 тыс. узников концлагерей, около 9 тыс. тружеников тыла.

По поручению президента РФ Владимира Путина каждый участник Великой Отечественной войны будет носить звание почётного гражданина региона или населённого пункта, в котором живет. На сегодняшний день уже 9 ветеранов получили звание почетного гражданина Подмосковья (3 присвоено в этом году), 345 человек — звание почётных граждан муниципалитетов (292 в этом году).

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В Раменском возложили цветы к братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери»
08 мая 2025, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

К братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери» на Раменском центральном кладбище 8 мая возложили траурную гирлянду и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ​округа.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и траурную гирлянду к памятнику представители Совета ветеранов Раменского муниципального округа, участники СВО и ветераны боевых действий различных локальных военных конфликтов, молодые ребята из Раменского молодёжного центра, члены Общественной палаты округа, представители администрации муниципалитета, а также Совета депутатов округа.

«Единство нашего народа в памяти к погибшим в годы Великой Отечественной войны. По-прежнему сила нашей страны в бескорыстном подвиге мужественных людей, стоящих за Родину и жизнь будущих поколений», – отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Ранее в этот день сообщалось, что глава округа совместно с местным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов организовал посадку сосен в Раменском городском парке, приуроченную к 80-летию Победы.

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#раменский городской округ
#день победы
#подмосковье
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