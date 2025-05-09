В Серпухове провели концерт в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Концерт, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне, состоялся во дворце культуры «Россия» в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На концерте выступили солисты и творческие коллективы ДК «Россия»: «Вертикаль», «Росинка», «Дебют», «Россияночка», «Лира». А также приглашённые артисты: Оксана Завражина, Ольга Дьякова, Феликс Яппаров и вокальная группа «Периметр», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Для зрителей прозвучали современные патриотические песни и песни военных лет, была представлена танцевальная история о любви, а в финале концерта артисты исполнили «День Победы». Кроме того, в рамках мероприятия все собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания.
Читайте также:
Участник СВО провёл «Урок мужества» в школе Серпухова
Для жителей и гостей Серпухова провели концерт «Фронтовая агитбригада»
Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»
Лев Каштанов