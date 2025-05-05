Для жителей и гостей Серпухова провели концерт «Фронтовая агитбригада»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Концертная программа «Фронтовая агитбригада» состоялась на погосте Иванова Гора у деревни Глубоково городского округа Серпухов в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На концерте выступили воспитанники и сотрудники дома культуры «Лира» посёлка Пролетарский. Зрители увидели театрализованное представление, цирковой номер под знаменитую песню «Синий платочек» и послушали «Катюшу», — говорится в сообщении.Кроме того, для гостей мероприятия было устроено угощение солдатской кашей.
Предание гласит, что на Ивановой Горе отдыхал преподобный Сергий Радонежский в 1374 году, когда он направлялся в Серпухов по приглашению князя Владимира Андреевича Храброго.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Концерты с участием агитбригад из серпуховских домов культуры будут проводиться и в других сёлах городского округа.
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