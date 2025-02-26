В Серпухове суд приостановил работу незаконно построенных торговых рядов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Серпуховский городской суд приостановил работу торговых рядов в Серпухове, расположенных на улице Водонапорной и известных под названием «Труба». Такое решение вынесено по иску администрации городского округа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Возведения капитальных конструкций в зоне подземных инженерных коммуникаций запрещено. Несмотря на это, в 2016 году на этом месте были построены торговые ряды площадью более 2 тыс. кв. м.. Фактически они являлись торговым центром, на который позже было оформлено право собственности», – рассказали в ведомстве.Ситуация осложняется тем, что сейчас необходимо провести ремонта подземных инженерных коммуникаций. 19 и 21 февраля были проведены проверки торгового объекта. Комиссия установила, что его размещение представляет угрозу жизни и здоровью граждан, работающих в павильонах и посещающих их.
В связи с этим суд принял решение запретить ЗАО «Торговые ряды» работать на территории предприятия.
В министерстве пояснили, что строительство капитального торгового объекта – длительная процедура, требующая дополнительного согласования: выделения участка, оформления его в аренду и получения разрешения на строительство. Компания-застройщик изначально не имела право застраивать коммуникации. Как было получено право собственности на здание, которое не должно было появиться, предстоит разобраться суду.
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Лора Луганская