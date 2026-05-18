В Серпухове за шесть-восемь лет возродят Казанский храм
Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий посетил Казанский храм в Серпухове и совершил молебен перед началом комплексной реконструкции церкви. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Молебен стал символической точкой отсчёта нового этапа в истории старинного прихода, который ждёт масштабное преображение.
«Чувства самые добрые, самые положительные. Прихожане – подвижники, потому что крепко молились. Господь на их веру ответил тем, что здесь начинается и, хочется верить, завершится комплексная реставрация святого храма. Хочется, чтобы дело завершилось во благо, чтобы не было препятствий, и все мы увидели храм обновлённым», – подчеркнул, обращаясь к прихожанам и реставраторам, владыка Аксий.Первый этап реставрации – восстановление главного алтаря и четверика – рассчитан на год. Он затронет центральную часть храма. Именно там в советское время располагалась кузница, исказившая исторический облик церкви. Полное возрождение храма, который должен обрести свой изначальный вид, займет от четырёх до шести лет.
На время длительной реставрации богослужения не прекратятся, а будут временно проходить в уже восстановленном приделе.
Казанский храм, расположенный на улице Верхние Гончары, – ценный памятник архитектуры XVIII века. Долгие годы он был скрыт цехами мебельной фабрики. Возрождение прихода началось в 1999 году, а первая литургия после долгого перерыва была совершена в 2008-м.