В Серпухове за шесть-восемь лет возродят Казанский храм

18 мая 2026, 22:48

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий посетил Казанский храм в Серпухове и совершил молебен перед началом комплексной реконструкции церкви. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Молебен стал символической точкой отсчёта нового этапа в истории старинного прихода, который ждёт масштабное преображение.

«Чувства самые добрые, самые положительные. Прихожане – подвижники, потому что крепко молились. Господь на их веру ответил тем, что здесь начинается и, хочется верить, завершится комплексная реставрация святого храма. Хочется, чтобы дело завершилось во благо, чтобы не было препятствий, и все мы увидели храм обновлённым», – подчеркнул, обращаясь к прихожанам и реставраторам, владыка Аксий.