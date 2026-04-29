В Московской области отремонтируют 65 дорог к храмам

29 апреля 2026, 15:11

65 региональных дорог и 13 мостов, которые ведут к монастырям, храмам и часовням, отремонтируют в Подмосковье специалисты Мосавтодора в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«В этом году специалисты отремонтируют ряд дорог и мостов, которые служат подъездами к святым местам Подмосковья. В программу, в частности, вошёл капитальный ремонт четырёх дорог и 13 мостов, а также замена покрытия на 61 дороге», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.