В Московской области отремонтируют 65 дорог к храмам
65 региональных дорог и 13 мостов, которые ведут к монастырям, храмам и часовням, отремонтируют в Подмосковье специалисты Мосавтодора в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В этом году специалисты отремонтируют ряд дорог и мостов, которые служат подъездами к святым местам Подмосковья. В программу, в частности, вошёл капитальный ремонт четырёх дорог и 13 мостов, а также замена покрытия на 61 дороге», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Общая протяжённость участков, на которых обновят покрытие, составляет более 295 километров, а длина дорог, на которых проведут капремонт, — свыше 6,7 км. Мосты отремонтируют в семи округах: Щёлкове, Егорьевске, Чехове, Зарайске, Серпухове, Пушкинском и Коломне.