В серпуховском филиале академии РВСН им. Петра Великого провели выпускной
Выпускной вечер состоялся в филиале академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в Серпухове, обучение завершили около 500 офицеров и более 50 прапорщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В этом году 30 выпускников филиала академии заслужили красные дипломы и четверо получили золотые медали», — отмечается в сообщении.В серпуховском филиале академии РВСН готовят военных специалистов для всех видов ракетных комплексов, а также научно-педагогические кадры высшей квалификации. В филиале ведётся обучение по 19 специальностям высшего образования, десяти специальностям послевузовского образования, четырём программам допобразования и двум программам переподготовки.