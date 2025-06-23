В серпуховском филиале академии РВСН им. Петра Великого провели выпускной

23 июня 2025, 11:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выпускной вечер состоялся в филиале академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в Серпухове, обучение завершили около 500 офицеров и более 50 прапорщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«В этом году 30 выпускников филиала академии заслужили красные дипломы и четверо получили золотые медали», — отмечается в сообщении.