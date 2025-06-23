У воинских мемориалов Серпухова провели акцию «Свеча памяти»

23 июня 2025, 11:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» провели в городском округе Серпухов 22 июня — в День памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Центральной площадкой акции, приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны, стала площадь Славы в Серпухове. Там создали инсталляцию «27 миллионов. Серпухов помнит». Акции прошли также у Вечного огня в парке Победы в Пущине и у мемориала «Рубеж обороны» в Протвине», — говорится в сообщении.