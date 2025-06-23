Приокско-Террасный заповедник отметил 80-летний юбилей

23 июня 2025, 11:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Подмосковье отпраздновали 80-летие Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника. Торжественные мероприятия прошли на территории Центральной усадьбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.