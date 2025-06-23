Приокско-Террасный заповедник отметил 80-летний юбилей

В Подмосковье отпраздновали 80-летие Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника. Торжественные мероприятия прошли на территории Центральной усадьбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В программе — экологические и творческие мастер-классы, познавательные лекции, экскурсии, ярмарка, детская анимация, выступления творческих коллективов, а также концерт экс-солиста групп «Земляне» и «Белый орел» Андрея Храмова. Также состоялось награждение победителей онлайн-конкурса «Поздравь заповедник». Несмотря на массовое закрытие природных территорий в 1951 году, Приокско-Террасный заповедник удалось сохранить благодаря усилиям Михаила Александровича Заблоцкого, который основал Центральный зубровый питомник. За 80 лет здесь родилось более 700 чистокровных зубров.
Сегодня заповедник входит в состав Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и считается одним из главных природных объектов Подмосковья. В 2025 году он участвует в национальном конкурсе Russian Traveler Awards в номинации «Природный объект».