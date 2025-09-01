В серпуховском местечке Данки завершили модернизацию котельной
Котельную, расположенную в местечке Данки в городском округе Серпухов, модернизировали. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Котельная была построена в 1960 году. А в 2000 году её перевели на газовое топливо.
«В рамках модернизации в котельной обновили всё тепломеханическое оборудование, установили три новых котла отечественного производства мощностью 0,1 МВт каждый и полностью автоматизировали объект», — говорится в сообщении.В новом отопительном сезоне котельная будет работать в автоматическом режиме и регулироваться в зависимости от погоды. Котельную будут контролировать дистанционно с диспетчерского пункта.
В администрации округа также отметили, что в ходе модернизации были заменены все тепловые сети, проложенные от котельной до потребителей.