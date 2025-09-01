В солнечногорском посёлке Поварово открылась обновлённая школа
Поваровская школа 1968 года постройки открылась после капитального ремонта. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Школа расположена на Клубной улице в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. Общая площадь здания составляет более 1,7 тыс. квадратных метров.
Всего в Московской области 1 сентября открыли 57 отремонтированных и 14 новых школ.«В ходе капитального ремонта в школе заменили все инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, утеплили кровлю и фасад, обновили все внутренние помещения и лестничные пролёты, модернизировали систему видеонаблюдения и установили современное оборудование», — говорится в сообщении.