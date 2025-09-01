В солнечногорском посёлке Поварово открылась обновлённая школа

01 сентября 2025, 13:55

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поваровская школа 1968 года постройки открылась после капитального ремонта. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Школа расположена на Клубной улице в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. Общая площадь здания составляет более 1,7 тыс. квадратных метров.



