Осень в Подмосковье: маршруты для фотографа, художника и туриста

Осень — время живописных фотографий, и Московская область, славящаяся своей природой и видами, готова радовать фотографов и художников.





Фотограф-любитель, эксперт в сфере внутреннего туризма Дарья Моргунова в беседе с «Радио 1» рассказала про самые красивые и атмосферные места в Подмосковье.



Классика и архитектурные сокровища

Звенигород: его называют «подмосковной Швейцарией» за холмистый рельеф и виды на реку Москву. Это идеальное место для тех, кто любит пейзажи и старинную архитектуру. Саввино-Сторожевский монастырь и Успенский собор на Городке эффектно смотрятся в золотой листве. Рядом со Звенигородом, в Дунилово, находится дача Пришвина, до которой можно доехать на электричке с Белорусского вокзала.

Усадьбы с душой художника

Абрамцево (Сергиево-Посадский район): это настоящий творческий уголок. Здесь творили Врубель, Левитан, Коровин, Серов, Васнецовы, и их пейзажи стали символами русской природы. На реке Воря есть комплекс мостиков, точь-в-точь как на картине Моне «Кувшинки». Доехать можно по Ярославской железной дороге.

Незабываемые ракурсы и дальние маршруты

Перевицкий Торжок: недалеко от Луховиц находится Бастанова гора. Это место, откуда открывается потрясающий вид на извилистое русло Оки. На смотровой точке даже стоит камень со словами Есенина: «Как прекрасна земля, и на ней человек...». Доехать можно до станции «Фруктовая» или на машине.

