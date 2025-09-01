Осень в Подмосковье: маршруты для фотографа, художника и туриста
Осень — время живописных фотографий, и Московская область, славящаяся своей природой и видами, готова радовать фотографов и художников.
Фотограф-любитель, эксперт в сфере внутреннего туризма Дарья Моргунова в беседе с «Радио 1» рассказала про самые красивые и атмосферные места в Подмосковье.
Классика и архитектурные сокровища
- Звенигород: его называют «подмосковной Швейцарией» за холмистый рельеф и виды на реку Москву. Это идеальное место для тех, кто любит пейзажи и старинную архитектуру. Саввино-Сторожевский монастырь и Успенский собор на Городке эффектно смотрятся в золотой листве. Рядом со Звенигородом, в Дунилово, находится дача Пришвина, до которой можно доехать на электричке с Белорусского вокзала.
- Волоколамский район: Иосифо-Волоцкий монастырь — настоящая жемчужина. Он фотогеничен благодаря своим мощным стенам и башням. Монастырь стоит на берегу пруда с зарослями камыша. Эти пушистые метелки очень гармонируют со стенами, а вода создаёт идеальное зеркало для отражений. Сюда лучше добираться на машине.
- Кашира и Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь: монастырь расположен на низком берегу Оки, захватывают дух панорамные виды. По высоченной лестнице можно спуститься к реке.
Усадьбы с душой художника
- Абрамцево (Сергиево-Посадский район): это настоящий творческий уголок. Здесь творили Врубель, Левитан, Коровин, Серов, Васнецовы, и их пейзажи стали символами русской природы. На реке Воря есть комплекс мостиков, точь-в-точь как на картине Моне «Кувшинки». Доехать можно по Ярославской железной дороге.
- Быково (Раменский район): уникальный по архитектуре храм, напоминающий готический замок. Он очень необычен и привлекателен для съемки. Кроме храма, есть ещё парк с усадебным домом и беседкой-ротондой на пруду, созданной по проекту Василия Баженова.
- Руины усадьбы графа Келлера в Сенницах (между Озерами и Зарайском): если вам хочется чего-то таинственного и романтичного, отправляйтесь туда. Здесь вы найдете атмосферные руины в английском стиле: остатки паровой мельницы, кухонного флигеля и романтичной усыпальницы. А главная жемчужина — длинная аллея из лиственниц. Осенью их хвоя желтеет, а аллея превращается в золотое кружево, сквозь которое пробивается свет.
Незабываемые ракурсы и дальние маршруты
- Перевицкий Торжок: недалеко от Луховиц находится Бастанова гора. Это место, откуда открывается потрясающий вид на извилистое русло Оки. На смотровой точке даже стоит камень со словами Есенина: «Как прекрасна земля, и на ней человек...». Доехать можно до станции «Фруктовая» или на машине.
- Дмитров, Яхрома и Дубна: маршрут идеально подходит для любителей водных просторов и холмистых пейзажей. В Дубне можно снять Московское море, в Дмитрове — живописный кремль и интересную коллекцию городской скульптуры, а в Яхроме — потрясающие виды на канал имени Москвы. Здесь часто можно увидеть огромные воздушные шары, которые особенно эффектно смотрятся на закате.