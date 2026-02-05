В деревне Гололобово под Зарайском стартовал ремонт очистных сооружений
Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск
Очистные сооружения, расположенные в деревне Гололобово округа Зарайск, начали капитально ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках работ устаревшие системы заменят на новые и более эффективные. В результате улучшится не только качество водоснабжения местных жителей, но и экологическая обстановка в регионе.
«После ремонта производительность очистных сооружений будет составлять 600 кубометров воды в сутки», — отмечается в сообщении.Обновление проводится в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Завершить работы планируется до конца текущего года.
В администрации округа также сообщили, что ремонт в Гололобове является частью масштабной программы, в которую входит модернизация ещё 16 устаревших объектов.