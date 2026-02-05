В деревне Гололобово под Зарайском стартовал ремонт очистных сооружений

05 февраля 2026, 09:35

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Очистные сооружения, расположенные в деревне Гололобово округа Зарайск, начали капитально ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках работ устаревшие системы заменят на новые и более эффективные. В результате улучшится не только качество водоснабжения местных жителей, но и экологическая обстановка в регионе.





«После ремонта производительность очистных сооружений будет составлять 600 кубометров воды в сутки», — отмечается в сообщении.