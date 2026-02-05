Достижения.рф

В Шаховской открылся отремонтированный детсад «Малыш»

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание детского сада «Малыш» в Шаховской, являющегося дошкольным отделением местной гимназии, капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Теперь детсад вновь открыли для воспитанников.

«В рамках капремонта в здании общей площадью более 1,7 тыс. квадратных метров заменили кровлю, обновили фасад и модернизировали инженерные сети», — говорится в сообщении.
Рабочие также провели отделку помещений, установили новую мебель, подобранную с учётом возрастных особенностей детей, а также игровое и учебное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Серпухове капитально ремонтируют дошкольное отделение школы №16. Готовность объекта в настоящее время составляет 34%.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0