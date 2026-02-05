В Шаховской открылся отремонтированный детсад «Малыш»
Здание детского сада «Малыш» в Шаховской, являющегося дошкольным отделением местной гимназии, капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Теперь детсад вновь открыли для воспитанников.
«В рамках капремонта в здании общей площадью более 1,7 тыс. квадратных метров заменили кровлю, обновили фасад и модернизировали инженерные сети», — говорится в сообщении.Рабочие также провели отделку помещений, установили новую мебель, подобранную с учётом возрастных особенностей детей, а также игровое и учебное оборудование.
