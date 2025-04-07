В Шатуре наградили победителей всероссийского фестиваля «Театральная планета»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Фестиваль «Театральная планета» состоялся на площадке Дома культуры имени Косякова в городе Рошаль муниципального округа Шатура, фестиваль проводится уже семь лет, но с этого года он стал всероссийским, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в фестивале приняли творческие коллективы из Московской области, Кургана и Саратовской области, они представили более 14 спектаклей и девять литературно-музыкальных композиций.
В рамках фестиваля были также организованы мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству и пластической выразительности.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Диплом фестиваля третьей степени получил детский театр «Коляда», диплом второй степени вручили коллективу из Рошаля за спектакль «А зори здесь тихие», диплом первой степени достался театральной студии «Фантазия» за спектакль «Приключения Буратино», а Гран-при вручили подольской студии «Коллаж» за спектакль «Бесы».
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«Очень сильные коллективы, очень сильные работы. Несмотря на то, что спектакли шли в основном от часа до полутора часов, такая, казалось бы, длинная история, и мы смотрели по четыре-пять спектаклей в день — это нисколько не утомительно», — сказал автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.Он добавил, что уникальность «Театрального поединка» состоит в том, что в рамках фестиваля действует режиссёрская лаборатория, то есть ведётся разбор спектаклей с режиссёрами и художественными руководителями.
В рамках фестиваля были также организованы мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству и пластической выразительности.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Диплом фестиваля третьей степени получил детский театр «Коляда», диплом второй степени вручили коллективу из Рошаля за спектакль «А зори здесь тихие», диплом первой степени достался театральной студии «Фантазия» за спектакль «Приключения Буратино», а Гран-при вручили подольской студии «Коллаж» за спектакль «Бесы».
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Лев Каштанов