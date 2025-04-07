Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Шатуре наградили победителей всероссийского фестиваля «Театральная планета»

В Шатуре наградили победителей всероссийского фестиваля «Театральная планета»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фестиваль «Театральная планета» состоялся на площадке Дома культуры имени Косякова в городе Рошаль муниципального округа Шатура, фестиваль проводится уже семь лет, но с этого года он стал всероссийским, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в фестивале приняли творческие коллективы из Московской области, Кургана и Саратовской области, они представили более 14 спектаклей и девять литературно-музыкальных композиций.

«Очень сильные коллективы, очень сильные работы. Несмотря на то, что спектакли шли в основном от часа до полутора часов, такая, казалось бы, длинная история, и мы смотрели по четыре-пять спектаклей в день — это нисколько не утомительно», — сказал автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.
Он добавил, что уникальность «Театрального поединка» состоит в том, что в рамках фестиваля действует режиссёрская лаборатория, то есть ведётся разбор спектаклей с режиссёрами и художественными руководителями.
В рамках фестиваля были также организованы мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству и пластической выразительности.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Диплом фестиваля третьей степени получил детский театр «Коляда», диплом второй степени вручили коллективу из Рошаля за спектакль «А зори здесь тихие», диплом первой степени достался театральной студии «Фантазия» за спектакль «Приключения Буратино», а Гран-при вручили подольской студии «Коллаж» за спектакль «Бесы».

Читайте также:

Шатуряне на субботнике привели в порядок общественные пространства

В Шатуре пять ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания «Почётный гражданин»

Шатурский лицеист выиграл региональный этап олимпиады школьников по физкультуре
#шатура
#фестиваль
#театр
#творчество
#спектакль
#рошаль
Подмосковных аграриев пригласили на всероссийский конкурс «Экспортёр года»
07 апреля 2025, 15:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сельхозтоваропроизводителей из Московской области приглашают принять участие во всероссийской премии «Экспортер года», заявки принимаются до 31 мая включительно, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Участие в конкурсе могут принять как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг, работ, а также результатов интеллектуальной деятельности», — отмечается в сообщении.
Конкурс будет проводиться в два этапа: первый состоится на уровне федеральных округов, а на втором будут выбраны лучшие из числа победителей окружного этапа.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

Читайте также:

Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Муниципальные этапы игры «Зарница 2.0» продлятся в Подмосковье до 16 апреля

В Подмосковье проходит конкурс детского плаката в честь 80-летия Победы
#минсельхозпрод мо
#конкурс
#экспорт
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На уборку подмосковных дворов от снега вывели более 1,5 тыс. единиц техники
07 апреля 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше полутора тысяч единиц спецтехники задействовано в борьбе с последствиями апрельского снегопада во дворах и общественных пространствах в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За сутки на подмосковные улицы для уборки придомовых территорий и общественных пространств от снега вывели 1 тысячу 565 единиц коммунальной техники. В первую очередь от снега очищают входные группы домов и подъезды к коттеджным посёлкам», — говорится в сообщении.
В настоящее время в Подмосковье от снега убрано уже около 80% придомовых и общественных территорий. Работы продолжаются.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в столичном регионе вновь ожидаются снегопады, которые принесут четыре-пять сантиметров осадков.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья тестируют новую систему контроля коммунальщиков

В Подмосковье камеры за неделю 98 раз выявили незаконную перевозку стройотходов

Ещё 1,3 тыс. подмосковных домов переходят на электронное голосование
#минчистоты
#уборка
#дворы
#снегопад
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фонд микрофинансирования Подмосковья с начала года выдал более 175 млн рублей
07 апреля 2025, 15:15

Фото: iStock / scyther5

Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям в первом квартале 2025 года льготных займов более чем на 175 млн рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года подмосковный бизнес получил в Московском областном фонде микрофинансирования 72 займа. Общая сумма льготных займов превысила 175 млн рублей. Больше всего займов предоставлено по общей программе фонда – поддержку на 59 млн рублей получили 22 предпринимателя», – уточнила Зиновьева.
Зампред назвала самой востребованной программу «Социальный бизнес». По ней было предоставлено 17 займов на 30 млн рублей. Ещё девять выдано по программе «Производство». Сумма льготных кредитов составила 27,6 млн.

Среди получателей – компания «Ортопедический салон «ПОСТУПЬ-2» из города Пушкино. Благодаря займу на 1 млн рублей, полученному по программе «Социальный бизнес», предприятие купило диагностическое оборудование для ортопедического салона.

Поддержкой фонда воспользовалась и реутовская компания «МЕБЕТАЛЬ». Производство мебельных деталей получило заём на 5 млн рублей по программе «Производство». Его направили на закупку сырья и комплектующих.

Ознакомиться с программами фонда можно на сайте организации.

Читайте также:

Для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар по бизнес-моделям

В Подмосковье развивают 10 проектов по импортозамещению косметики

Подмосковный завод композитных материалов удвоил производственные мощности
#подмосковье
#московская область
#бизнес
#предприниматели
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комплекс по выпуску проволоки для кабелей в Электроуглях готов почти на 60%
07 апреля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственно-складской корпус возводит на территории города Электроугли Богородского округа один из крупнейших российских производителей силовых кабелей завод «Энергокабель», в настоящее время готовность объекта составляет 57%, завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Сейчас строители монтируют кровлю корпуса и устанавливают внутренние перегородки», — отмечается в сообщении.
Общая площадь четырёхэтажного производственно-складского корпуса составляет около 2,5 тыс. квадратных метров. Здесь будут выпускать алюминиевую и медную проволоку и токопроводящие жилы. Общий объём запланированной продукции в год — свыше 96 километров.

Читайте также:

В Подмосковье развивают 10 проектов по импортозамещению косметики

Резиденты индустриального парка «Есипово» вложат в предприятия 41 млрд рублей

Подмосковный производитель кормов для питомцев в 2027 году построит новый завод
#главгосстройнадзор мо
#электроугли
#строительство
#производство
#экономика
#богородский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в первый день каникул напомнили о безопасности на железной дороге
07 апреля 2025, 14:21

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В первый день каникул подмосковным школьникам напомнили правила безопасности на железной дороге. Их перечислили в пресс-службе Минтранса региона.
«При пересечении железнодорожных путей используйте только оборудованные переходы. Не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники, не закрывайте обзор капюшонами. На платформе ждите поезд, не выходя за ограничительную линию. Подходите к вагонам только после полной остановки поезда. Не прыгайте с платформ, не гуляйте вдоль путей и по ним», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в школах Московской области специалисты регулярно проводят интерактивные уроки, на которых рассказывают о правилах безопасности. С начала года прошло уже около 2 тыс. таких уроков.

Читайте также:

В Подмосковье по нацпроекту обновят более 95 участков дорог к медучреждениям

В пяти округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров

В Подмосковье удалось снизить аномальный рост числа ДТП в начале года
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#транспорт
#железная дорога
#школьники
#каникулы
#правила
#безопасность
#поезда
#платформа
Следите за нашими новостями
в удобном формате