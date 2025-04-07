Шатуряне на субботнике привели в порядок общественные пространства

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Жители Шатуры привели в порядок после зимы улицы и общественные пространства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Главной площадкой субботника стала ул. Академическая. На уборку вышли трудовые коллективы, единороссы, волонтёры, общественники и семьи с детьми. Вместе с мамой на субботник пришла юная жительница Шатуры Софья Стенькина.
Праздничное настроение участникам субботника создавали аниматоры. Желающих угощали горячим чаем с пирожками.
Одной из массовых площадок субботника стал Мишеронский парк. Привести в порядок место отдыха вышли около 100 человек. Служба дорожного хозяйства и благоустройства занялась опиловкой кустарника. Спиленные ветки измельчали на месте. Школьники, депутаты и жители сгребали прошлогоднюю листву и мусор.
В итоге жители собрали 140 кубометров мусора. После работы всех угощали кашей и горячим чаем, а детям раздали сладкие подарки.
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«Я часто катаюсь на велосипеде. Бывает, что на дороге попадается стекло, которым можно проколоть колесо. Его нужно обязательно убирать. А вообще я очень люблю, когда моя Шатура чистая», – сказала Софья.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Праздничное настроение участникам субботника создавали аниматоры. Желающих угощали горячим чаем с пирожками.
Одной из массовых площадок субботника стал Мишеронский парк. Привести в порядок место отдыха вышли около 100 человек. Служба дорожного хозяйства и благоустройства занялась опиловкой кустарника. Спиленные ветки измельчали на месте. Школьники, депутаты и жители сгребали прошлогоднюю листву и мусор.
В итоге жители собрали 140 кубометров мусора. После работы всех угощали кашей и горячим чаем, а детям раздали сладкие подарки.
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Лора Луганская